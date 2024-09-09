亞洲啦啦隊錦標賽授旗 謝國樑鼓勵選手 承諾看比賽直播

2024亞洲啦啦隊錦標賽即將在印尼峇厘島開賽，基隆市長謝國樑今天接見入選國家代表隊的6名選手和3名教練。選手們在市府展演一小段技藝後，謝國樑授旗並給予祝福，期待他們為基隆爭光，同時承諾市府會成為各運動領域選手們強大的後盾。

亞洲啦啦隊錦標賽基隆市入選國家隊選手，分別為亞錦賽嘻哈雙人組游士賢和王奕瑄，亞洲青年賽嘻哈雙人組余昀瑾和簡詩芸、彩球雙人組彭怡甄和熊沛柔。3名出國帶隊教練為方品璇、盧虹和莊家綻。

基隆市啦啦隊委員會主委鄭愷玲今天和選手、教練及選手就讀學校的校長，前往市府拜會謝國樑。謝說，選手們年紀輕輕就取得國家代表隊資格，代表國家出國賽非常不容易。訓練過程一定相當辛苦，希望選手們帶著滿滿的祝福飛往印尼，在賽場上全力以赴，他會守住直播為基隆及台灣的選手們加油。

謝國樑表示，上任以來很重視體育運動，除了給予相關體育賽會更多的資源及協助，市立體育館也即將動工整修，市立田徑場重建工程剛完成上樑儀式，希望透過更多實質的資源，幫助基隆在地選手、教練獲得更好的訓練空間，也讓市民有更舒適的運動環境。

鄭愷玲說，連續3年基隆都有啦啦隊選手獲選國家代表隊，這樣的表現，除了要靠選手及教練團的努力及熱情，更感謝背後默默付出的家長，讓選手可以無後顧之憂往夢想前進。啦啦隊運動尚非亞奧運項目，資源相對缺乏，非常感謝市府對啦啦隊選手們的照顧，相信大家會全力以赴，將榮耀帶回台灣。

銘傳國中簡詩芸和明德國中余昀瑾去年一戰成名，拿下亞洲賽事金牌，今年目標是再拿1面金牌。八斗高中彭怡甄、建德國中熊沛柔及游士賢和王奕瑄，也都曾在亞錦賽拿下銀牌及銅牌，希望今年可以拿下更好的成績。

基隆市雨都舞蹈團老師李啟平負責嘻哈組選手訓練，他說，今年因應場地特別作了不同的安排，希望有助選手在場上全面發揮。基隆雖以霹靂舞訓練為主，但已有選手多元參與不同舞台，展現所學大放異彩。

基隆市啦啦隊委員會總幹事方品璇表示，今年有9個國家共1200名選手切磋技藝，今年非常感謝雨都舞蹈團師資支持，也謝謝市府團隊的肯定，期待大家為基隆爭光。