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桌球／高承睿首勝安宰賢 晉級WTT澳門冠軍賽16強

中央社／ 台北9日電
高承睿。 路透
高承睿。 路透

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽今天點燃戰火，「柚子同學」高承睿男單首輪與韓國選手安宰賢激戰5局，以局數3比2勝出，挺進16強，並收下生涯對戰首勝。

年僅19歲的高承睿今年代表台灣參加巴黎奧運，奧運初體驗就闖進男單16強，目前世界排名第32的他，在台灣選手中僅次於排名第9的林昀儒

高承睿在結束首次奧運旅程後，8月下旬已展開國際賽征途，上週闖進阿拉木圖挑戰賽男單8強後，本週轉戰總獎金80萬美元（約新台幣2580萬元）的澳門冠軍賽，首輪對手為排名第22的韓國選手安宰賢。

高承睿生涯兩度出戰安宰賢，勝場都還未開張，今天第3次交手，高承睿首局在7比10落後時，連續化解2個局點後，可惜無功而返，以9比11將首局拱手讓人。

高承睿次局調整策略，靠著正手搶攻，以11比6扳回一城，第3局開局就連拿4分，面對對手追分，臨危不亂，以11比6再拿1局，率先聽牌。

高承睿第4局打得有點急躁，以3比11讓出，決勝局把握發球機會搶攻，取得7比3領先，並以11比7贏得勝利，生涯對戰首勝到手。

高承睿挺進16強後，接下來將與埃及選手艾薩爾（Omar Assar）、中國選手林高遠之間的勝方，爭奪8強門票。

其他男單賽事部分，林昀儒明天將出戰丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth），至於「桌球教父」莊智淵預計11日才會亮相，首戰將與中國選手徐瑛彬交手。

林昀儒 羅斯 高承睿

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