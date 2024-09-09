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桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜台灣內戰淘汰簡彤娟晉16強

中央社／ 台北9日電
鄭怡靜。資料照
鄭怡靜。資料照

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽今天開打，女單首輪上演「台灣內戰」戲碼，一姐鄭怡靜在巴黎奧運後首戰，以局數3比1淘汰自家人簡彤娟，闖進16強。

WTT澳門冠軍賽總獎金80萬美元（約新台幣2580萬元），僅設單打項目，男、女子組各有32名選手參賽，拿下冠軍選手可獲得1000積分以及獎金3.5萬美元。

世界排名第10鄭怡靜、排名第46的簡彤娟今年代表台灣參加巴黎奧運，昔日隊友今天成為場上對手，兩人生涯首度在國際賽交鋒。

鄭怡靜今天開賽就以11比6先下一城，而簡彤娟次局在6比7落後時展開反擊，靠著末段一波5比0攻勢，以11比7扳平。

經驗更為豐富的鄭怡靜很快就在第3局找回節奏，以11比4再下一城，第4局即使陷入3比5落後劣勢，仍及時穩住陣腳、連得5分，以11比7贏得勝利。

簡彤娟接受中央社訪問時表示，過去曾在國內比賽與學姐鄭怡靜交手，當時以直落3輸球，這次在國際賽碰頭，則抱持著平常心。

鄭怡靜奧運後首戰就收下勝利，16強賽將迎戰泰國選手帕拉南（Orawan Paranang）、香港選手杜凱琹之間的勝方。

這次共有5名台灣選手參加澳門冠軍賽，恰巧都是今年巴黎奧運台灣隊選手，男單除了林昀儒與高承睿外，莊智淵則頂替傷退的德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov），取得參賽資格。

林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜

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