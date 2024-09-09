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帕運／桌球陳柏諺、田曉雯掌旗 巴黎帕運今晨閉幕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴黎帕運今天閉幕，中華代表團由桌球小將陳柏諺和田曉雯一起擔任閉幕典禮掌旗官。圖／體育署提供
巴黎帕運今天閉幕，中華代表團由桌球小將陳柏諺和田曉雯一起擔任閉幕典禮掌旗官。圖／體育署提供

第17屆巴黎帕拉林匹克運動會台灣時間今天凌晨閉幕，開幕擔任掌旗官的桌球小將陳柏諺再度擔起重任，和田曉雯一起擔任閉幕典禮掌旗官，兩人也是今年帕運銀牌得主，成中華代表團締造近4屆最佳成績的其中成員。

中華代表團在巴黎帕運表現亮眼，從賽事首日跆拳道好手蕭翔文鍍銅、獎牌開張後，桌球代表隊不僅延續奪牌重任，更締造「全員奪牌」創舉，其中田曉雯先拿下女雙WD20級銀牌，女單TT10級再奪銅牌，單屆兩面獎牌入袋成最大贏家。

17歲小將陳柏諺初登帕運舞台就奪下男單MS11銀牌，程銘志也打進桌球男單TT5金牌戰，為代表團打下另面銀牌，總計桌球隊共收獲3銀、1銅。

在桌球隊全員奪牌發揮下，總計中華代表團共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運的最佳成績，總獎牌數是史上第3佳。

閉幕典禮出席觀禮的體育署副署長洪志昌表示，本屆巴黎帕運首度讓選手提前進駐國訓中心長期集訓，期望團隊更緊密合作，也收到不錯的效果；後勤支援服務亦比照巴黎奧運，包含選手村外的物理治療所、運動中心及膳食公寓，幫助選手在訓練、恢復得到妥善照顧，又能在最後備戰時間吃到熟悉的家鄉味。

巴黎帕運閉幕典禮在法蘭西體育場舉行，田曉雯及17歲桌球男單銀牌陳柏諺分別擔任掌旗官，代表我國代表團昂揚進場；參與閉幕的選手包括羽球隊蔡奕琳、胡光秋、楊伊宸、教練龔雅慈教，射箭隊曾隆煇、教練李嘉慈，桌球隊教練魏君達及莊紋娟。

回顧本屆成績，洪志昌表示，打頭陣的蕭翔文奪下銅牌振奮國人及代表團士氣，接力奪牌的桌球隊也表現優異，而被視為奪牌希望的羽球隊，雖然無緣站上頒獎台，不過胡光秋在女單WH1級挺進8強，展現出羽球代表隊的競爭力。

第5次征戰帕運的「射箭阿公」曾隆煇、6度參賽的健力「國民學姊」林資惠都是我國資深帕拉選手，洪志昌認為兩人展現長期訓練、奮戰精神，將人生奉獻給帕拉競技運動，而同為視覺障礙的田徑標槍女將劉雅婷、柔道好手張少豪則為台灣選手開啟機會之門，讓國人知道帕拉運動有更多可能。

巴黎帕運今天閉幕，中華代表團由桌球小將陳柏諺和田曉雯一起擔任閉幕典禮掌旗官。圖／體育署提供
巴黎帕運今天閉幕，中華代表團由桌球小將陳柏諺和田曉雯一起擔任閉幕典禮掌旗官。圖／體育署提供

巴黎帕運 田曉雯

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