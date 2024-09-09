美網／前兩座大滿貫同年一起拿 辛納締造47年特別紀錄

23歲的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）一路打進美網男單決賽，台灣時間今天凌晨再以6：3、6：4、7：5擊敗「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz），今年澳網首度登頂後再高舉大滿貫金盃，生涯前兩座大滿貫都在同年打下更締造47年難得紀錄。

進入2024年賽季前，辛納只打進過一場大滿貫4強，但今年大爆發，本季四大賽至少都打進8強，最終收穫兩座金盃，累積成績是23勝2敗。

根據統計，網球1968年公開化後，辛納不過是第3位生涯前兩座大滿貫都在同一年拿下的選手，就連「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和山普拉斯（Pete Sampras）、阿格西（Andre Agassi）等名將都不曾有如此成就。

上一位締造同樣紀錄的是1977年的阿根廷退役球星維拉斯（Guillermo Vilas），他當年接連打下法網和美網金盃；第一位締造紀錄的是美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors），他1974年在澳網、溫布頓和美網都登頂。

至於同年包辦兩場硬地大滿貫金盃的選手也屈指可數可數，康諾斯之後只有瑞典名將韋蘭德（Mats Wilander）、小約和費德勒完成過，小約和費德勒各締造過3次。