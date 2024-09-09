拔河／室外世錦賽 台灣奪6金2銀1銅創史上最佳

2024年世界室外拔河錦標賽在德國落幕，台灣代表隊8日在女子500公斤、U23男女混合560公斤、青少女480公斤摘金，單日進帳3金1銀1銅，2天錦標賽累積6金2銀1銅，締造隊史最佳成績。

台灣拔河代表隊這次派出93名選手征戰世界室外拔河錦標賽，在前2天公開賽獲得6金1銀後，重頭戲錦標賽成績同樣亮眼。

台灣在錦標賽第2日賽程，在女子500公斤、U23男女混合560公斤、青少女480公斤搶下金牌， 並在青少年男子560公斤鍍銀，以及男子680公斤拿到銅牌，加上首日3金1銀，合計斬獲6金2銀1銅，締造隊史新猷。

其中，男子680公斤銅牌更是別具意義，為男子隊首面國際賽獎牌。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社記者訪問時表示，過去在2022年世界運動會賽前曾採取對抗賽訓練，效果不錯，這次出發前也特別集合各隊進行對抗，盼提升肌耐力，「像是女生對上男生時，可能男生就減少人數，剩下6人」。

台灣隊此行還有1項重要任務，就是要取得明年在中國成都舉辦的世界運動會門票，前提是必須闖進4強，最終女子500公斤摘金達成目標，明年世運會將挑戰6連霸；至於男女混合580公斤拿下第8名、男子640公斤名列第9，未能取得參賽資格。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平這次緊盯台灣隊賽事，8日賽事遇到下雨，他特別提醒團隊留意選手健康，而這次代表隊繳出隊史最佳成績，也讓他相當開心。