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美網／禁藥風波後登頂 辛納包辦硬地大滿貫金盃喊「不容易」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
義大利「世界球王」辛納勇奪美網冠軍。 美聯社
義大利「世界球王」辛納勇奪美網冠軍。 美聯社

雖陷入禁藥風波，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）仍挺著壓力，台灣時間今天凌晨的美網男單決賽，名列頭號種子的他以6：3、6：4、7：5擊敗「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz），今年澳網首度登頂後再高舉大滿貫金盃。

23歲的辛納今天打出高水準，只花2小時又16分鐘就直落3收下壓軸勝利，他在頒獎典禮時有感而發說：「這座冠軍對我意義非凡，最近我的生涯並不容易，是我的團隊，和我親近的人每天支持著我。」

義大利「世界球王」辛納。 歐新社
義大利「世界球王」辛納。 歐新社

「我喜歡網球，我為像這樣的舞台做了很多練習，但場外還有人生，我想把這座獎盃獻給我最近身體狀況不太好的阿姨，我不知道我還能擁有她多久，還能和她分享這個正面時刻真是太好了。」奪下生涯第2座大滿貫的辛納說。

紐約打下7連勝的辛納，本季戰績來到55勝5敗，單季6冠是目前男子選手最多，美網前也在辛辛那提名人賽登頂的他說：「今年對我來說有很多重要勝利，從澳洲開始，表現出賽給了我信心。努力的腳步永不停歇，我知道我還能進步，像大家今天看到的，很多事情都是，但你必須以你擁有的為傲，必須繼續努力，我迫不及待要繼續這些歷程。」

「地主希望」弗里茲(左)直落三不敵義大利「世界球王」辛納。 法新社
「地主希望」弗里茲(左)直落三不敵義大利「世界球王」辛納。 法新社

辛納包辦同年兩場硬地大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）則是接連收下法網和溫布頓冠軍，成為1993年後首度4大賽是由23歲以下的球員包辦。

成為31年特別紀錄一份子，辛納表示，「樂見這項運動出現新冠軍，我感覺新世代的球員能激勵彼此，試著持續進步。」

天后泰勒絲現場觀戰。 歐新社
天后泰勒絲現場觀戰。 歐新社

美網 辛納 阿爾卡拉斯

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