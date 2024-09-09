辛赫當選亞奧理事會主席 印度史上第1人

辛赫（Raja Randhir Singh）在8日的選舉中勝出，成為史上首位被選為亞奧理事會主席的印度人。此外，中華奧會顧問陳國儀也獲選為亞奧理事會執行委員兼財務委員會主席。

第44屆亞洲奧林匹克理事會會員大會8日在印度新德里進行，議程中除有2022杭州亞洲運動會執行委員會所做出的結案報告，2026名古屋亞運執委會也說明了目前的準備狀況。

最重要的是，會中選出亞奧會主席、分別代表東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞的副主席各1人，以及代表這5個地方的執行委員，和各個委員會的主席和成員。

經過投票，印度的辛赫一如各界預期，順利當選新任主席。中華奧會會務顧問陳國儀，也獲選為亞奧會執行委員兼財務委員會主席。

這次在同額競選下，成為亞奧理事會主席的辛赫，曾以射擊選手的身份，為印度征戰過5屆奧運、4屆亞運，並曾在1978年亞運奪金，曾任印度奧會榮譽秘書長、亞奧會副秘書長、亞奧會代理主席，和國際奧會多個委員會成員。

中華奧會主席林鴻道表示，這次到新德里是因為亞奧理事會召開會議，要選出新一任主席、副主席、執委，當選下一屆亞奧會主席的，是印度籍的辛赫。林鴻道說：「他和我們的往來一直都很密切，所以大家的互動都很不錯，相信我們未來在跟亞奧會的互動會更順暢。」

中華奧會榮譽副主席陳士魁說：「去年亞奧會的選舉結果有些糾紛，因此在國際奧會的要求下，才有這次的選舉。中華奧會顧問陳國儀在亞奧會服務多年，再次獲選，除將經驗傳承，也能維持我們在亞奧會的權益。當然也希望中華奧會推出的代表，能在不同的委員會中，扮演更積極的角色，這一直是我們追求的目標。」

陳國儀表示，他的目標是擔任中華奧會與亞奧會的橋梁，繼續為國家在亞奧會中發聲，讓運動員在亞奧會、亞運會都能持續下佳績。