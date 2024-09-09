NFL／葛萊美獎饒舌歌手肯卓克拉瑪 超級盃中場秀登台

葛萊美獎（Grammy Awards）嘻哈歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今天在聲明中證實，他將在明年的職業美式足球聯盟NFL超級盃中場秀登台演出。

法新社報導，肯卓克拉瑪在上傳社群媒體的聲明中說：「嘻哈音樂仍然是目前最具影響力的類型，我會到那裡提醒世界為何如此。」

明年超級盃（Super Bowl）2月9日在路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）的凱撒超級巨蛋（CaesarsSuperdome）登場。

超級盃是美國體壇年度最大盛事，中場秀通常是一大亮點。

過去曾擔任演出嘉賓的樂壇大咖包括滾石樂團（The Rolling Stones）、鬼才「王子」（Prince）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、瑪丹娜（Madonna）、U2樂團、保羅麥卡尼（PaulMcCartney）、麥可傑克森（Michael Jackson）、蕾哈娜（Rihanna）、女神卡卡（Lady Gaga）、碧昂絲（Beyonce）等。

NFL音樂總監杜多斯基（Seth Dudowsky）在聲明中說：「幾乎沒有藝人像肯卓克拉瑪這般對音樂和文化擁有至深且巨影響力。」

「肯卓克拉瑪一次又一次地證明自己的獨特能力，能夠創造出引起共鳴、重新定義，最終憾動嘻哈音樂根基的音樂瞬間。」