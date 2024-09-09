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美網／天后泰勒絲助陣 「地主希望」弗里茲仍難解美國冠軍荒

中央社／ 綜合外電報導
天后泰勒絲與男友凱爾斯現身觀戰 路透社
天后泰勒絲與男友凱爾斯現身觀戰 路透社

男網世界第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天直落三擊敗地主選手弗里茲（Taylor Fritz），拿下美國網球公開賽冠軍，笑納本季第2座大滿貫金盃。弗里茲終結21年美國男子大滿貫單打冠軍荒的希望功虧一簣。

頭號種子辛納花費2小時16分鐘，以6比3、6比4、7比5力克第12種子弗里茲，成為首位在美網摘冠的義大利男選手。

儘管弗里茲在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的前6場比賽一共只被破發9次，辛納首盤就3度破發拿下，次盤又以破發再下一城。

地主選手弗里茲(左)遭義大利球王辛納直落三。 歐新社
地主選手弗里茲(左)遭義大利球王辛納直落三。 歐新社

賽前辛納藥檢兩度呈現陽性，後來證實沒有過失而未遭到禁賽。他賽後表示：「這座冠軍意義重大，我生涯近期不好過，但是我的團隊和家人都對我力挺。」

艾許球場（Arthur Ashe Stadium）今天擠進超過2萬3000名觀眾，包括美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）、她的男友職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西（Travis Kelce）、奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）等，弗里茲希望在他們眼前終結長達21年的美國男子大滿貫賽單打冠軍荒。

如果26歲的弗里茲勝出，他將成為自從美國前球王羅迪克（Andy Roddick）2003年在美網稱雄以來，首位拿下大滿貫金盃的美國男選手。23歲的辛納則力拚繼澳洲網球公開賽之後，拿下今年第2座大滿貫金盃。

弗里茲賽後表示：「很棒的兩週，恭喜Jannik，他打了場好球。他今天的表現令人印象深刻、打得太好了。」

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