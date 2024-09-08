格鬥／WOTD-ETD12系列賽 「鯊魚」第二回合提前獲勝

台灣最大綜合格鬥賽事品牌WOTD-ETD12系列賽，今於台北體育館進行35場激戰，壓軸的MMA綜合格鬥和鐵籠搏擊後面幾壓軸戰後5場，竟然都戲劇化的出現台、港武林高手對決戲碼，而且台將集體表現神勇拿下5戰全勝，其中MMA最終場甫從美國歸國、曾經是FB執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）陪練員「鯊魚」李學顥以十字固提前在第二回合就打敗香港對手賴嘉豪拿下二連勝。

才剛在上一站今年元月舉行的WOTD-ETD11中，李學顥只花2分04秒就降伏成勝利下，面對暌違8個月的WOTD-ETD12賽，李學顥慎重的在6月再度赴美再與美籍台裔戰將「影子」吳仲凱共同訓練，他說：「主要是想讓自己進步，這次主要是學到如何從立技轉摔到地板的過程，這方面在台灣比較難學到。」

雖然省吃儉用並且借住在吳仲凱家裡，但李學顥還是花了10多萬元，但這筆錢並沒有白費，李學顥今在MMA壓軸賽面對香港「濃縮豆漿」賴嘉豪，對手在三年接連參加了十多場的泰拳和MMA賽事，形成不斷向前壓迫並轟出重擊，同時防禦堅不可摧的坦克式打法，但今在第二回合1分55秒，就被李學顥摔倒後再改成十字固後就提前降伏拿下勝利。

27歲的李學顥坦承少年時喜歡打架，因為看UFC轉播，自17歲開始接觸格鬥就一頭栽下，即便是畢業後要承接家業的工程工作，但他依然不停接受訓練，四處尋找讓自己變強的機會，去年7到9月跟隨「影子」吳仲凱到美國訓練並且成為FB執行長祖克柏的陪練員之一，李學顥說：「原本父親一直沒辦法接受，但現在也慢慢同意，但我要最感謝我的女朋友，從我開始訓練至今都在默默的支持著我。」

李學顥下周一就準備成為專職教練，暫時離開家裡的工程工作，他說：「我年紀也不小了，再拚也沒有幾年，我希望明年可以站上職業擂台，讓世界看到台灣。」

另一場壓軸的鐵籠搏擊壓軸賽，由台將「幻影」劉志偉對上香港「蜜獾」李駿琳，後者在泰拳/踢拳領域上已有十年經歷且曾在香港IPCC紅擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶，第一次被判滑倒的劉志偉，在第1回合1分多鐘就二度擊倒對手，雖然李俊琳立刻起來再戰，但第一回合結束，經過醫生檢查後不適合再戰就提前結束比賽，劉志偉獲勝拿下4連勝後大方秀起已經練習半年的街舞SOLO，他打趣的說：「哈哈哈，我就是想秀嘛！」

除了男子賽之外，今兩場女子鐵籠搏擊大戰也精彩萬分，其中僅練習了一年半就成為泰拳教練網紅「SuperBaby」施品萱對上代表 Falcon Muay Thai 隼泰拳 再次踏入鐵籠的「Kaia」吳悠綺，兩人連打三回合，但第三回合，施品萱因為連續膝擊被倒扣1分，最終兩人被判同分平手。