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拔河／室外世錦賽 中華女子500公斤摘金獲世運會資格

中央社／ 台北8日電

在德國曼海姆舉行的2024世界室外拔河錦標賽，中華代表隊今天在拿手的女子500公斤輕鬆摘金，不但是錦標賽事的第4金，也順利取得明年世運會該級別的參賽資格。

2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，中華女子拔河代表隊在世運會已寫下史無前例的5連霸，今天獲得參賽資格後，將朝6連霸之路邁進。

值得一提的是，明年世運會拔河項目雖仍維持為室外賽，不過女子組比賽級別將從上屆的540公斤級「調降」至500公斤級，從這次世錦賽來看，中華隊在適應上沒有問題。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社訪問時表示，除了女子500公斤穩穩拿下金牌外，男子680公斤獲得銅牌，也是台灣第1面男子國際室外賽獎牌，表現相當出色。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平提到，這幾天不論白天、晚上都一直關心這次比賽成績，對於目前選手的表現感到非常開心，也感謝選手努力在國際舞台上付出。

目前中華拔河代表隊在錦標賽事中，已獲4金2銀1銅；至於屬於俱樂部形式的公開賽事，則獲得6個冠軍。

世運會 世錦賽

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