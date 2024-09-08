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影／李洋引退儀式淚崩 前搭檔全到齊給予祝福
2024台北羽球公開賽今天在所有賽事結束後，為兩屆奧運金牌國手李洋舉辦退役儀式。李洋在儀式一開頭觀看回顧選手生涯影片時就忍不住淚崩，隨後在致詞感謝搭檔王齊麟時再度激動地落淚，王齊麟也趕緊上前給予擁抱。李洋笑說，「本來很像同學會，很歡樂，看到影片意識到是最後一刻了，未來可能沒機會站在球場上，也感謝自己，那麼多年努力付出的自己，傾盡所有。」他也表示，「我希望讓後輩記得李洋就是一位天賦不好，但拚盡全力的選手！」
李洋的昔日搭檔江聿偉、李哲輝、王齊麟今天一同現身退役儀式給予祝福，並與他進行一場單打交流賽，逗樂現場球迷。他表示，「真的很感動，在這樣的場合讓我和大家道別，我能以運動員身份，完成前無古人的成績，沒有大家的支持我做不到。」並感謝自己的堅持，讓世界看到台灣是有男雙的。明天就要赴國體大任教的李洋也提到，希望能傳授自己經驗，並發揮影響力，幫助更多人。
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