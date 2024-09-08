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羽球／小巨蛋辦引退成第一人 李洋：原本以為小戴先
28歲的李洋是奧運史上完成羽球男雙史無前例連霸的成員，他選擇奧運後在家鄉舉辦的台北羽球公開賽退役，今天在千名球迷見證下告別球場，成為台灣羽壇舉辦引退儀式的第一人。他透露原本以為是羽球「一姊」戴資穎會成為首位舉辦退休儀式的球員，但也感謝有各位羽壇現役球員和前輩們，讓羽球進入「輝煌時期」，也讓台灣人民意識到羽球在國際賽場的競爭力。
李洋和王齊麟先在東京奧運奪下台灣史上第一面球類金牌，巴黎奧運在不被看好下全勝完成2連霸，比王齊麟小1歲的李洋決定急流勇退，明天就要到國體大報到，儘管台北公開賽沒能捧起生涯沒拿過的冠軍，今天5個單項決賽結束後，他仍回到小巨蛋，和上千球迷道別。
和前搭檔李哲輝進行單打時，李洋「嗆聲」要剛奪下男雙冠軍的李哲輝把金牌交出來，但和3位前搭檔表達感謝時又激動落淚，他結束完引退儀式後笑說：「有想過會哭，但沒想過那麼鼻酸。」
從小學五年級接觸羽球，一度因升不上甲組懷疑自己，再到東京奧運後和王齊麟陷入低潮，李洋回首一路以來的羽球路，除一一感謝所有家人、師長、球團、贊助商和搭檔，也特別提及有許多前輩「種樹」，才讓現在的後輩選手可以「乘涼」。
李洋提到，因為戴資穎、周天成和前輩像是蔡佳欣、李勝木、陳宏麟等，讓台灣人民意識到羽球在國際賽場有競爭力，「麟洋配」更打出台灣男雙的能見度，都是一切累積，才有今天最後站上小巨蛋的機會。
「羽毛球台灣選手沒有過（引退儀式），很高興有這個機會讓這件事完成，原本想說小戴會先做這件事。」李洋提到，未來將轉換身份，但仍會持續推廣羽球，時間允許下也想去體驗其他運動，希望讓運動成為全民參與的日常。
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