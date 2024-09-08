快訊

隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

民眾黨首場街頭開講晚間開跑 小草集結畫面曝「人潮擠滿濟南路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／小巨蛋辦引退成第一人 李洋：原本以為小戴先

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影

28歲的李洋是奧運史上完成羽球男雙史無前例連霸的成員，他選擇奧運後在家鄉舉辦的台北羽球公開賽退役，今天在千名球迷見證下告別球場，成為台灣羽壇舉辦引退儀式的第一人。他透露原本以為是羽球「一姊」戴資穎會成為首位舉辦退休儀式的球員，但也感謝有各位羽壇現役球員和前輩們，讓羽球進入「輝煌時期」，也讓台灣人民意識到羽球在國際賽場的競爭力。

李洋和王齊麟先在東京奧運奪下台灣史上第一面球類金牌，巴黎奧運在不被看好下全勝完成2連霸，比王齊麟小1歲的李洋決定急流勇退，明天就要到國體大報到，儘管台北公開賽沒能捧起生涯沒拿過的冠軍，今天5個單項決賽結束後，他仍回到小巨蛋，和上千球迷道別。

和前搭檔李哲輝進行單打時，李洋「嗆聲」要剛奪下男雙冠軍的李哲輝把金牌交出來，但和3位前搭檔表達感謝時又激動落淚，他結束完引退儀式後笑說：「有想過會哭，但沒想過那麼鼻酸。」

從小學五年級接觸羽球，一度因升不上甲組懷疑自己，再到東京奧運後和王齊麟陷入低潮，李洋回首一路以來的羽球路，除一一感謝所有家人、師長、球團、贊助商和搭檔，也特別提及有許多前輩「種樹」，才讓現在的後輩選手可以「乘涼」。

李洋提到，因為戴資穎、周天成和前輩像是蔡佳欣、李勝木、陳宏麟等，讓台灣人民意識到羽球在國際賽場有競爭力，「麟洋配」更打出台灣男雙的能見度，都是一切累積，才有今天最後站上小巨蛋的機會。

「羽毛球台灣選手沒有過（引退儀式），很高興有這個機會讓這件事完成，原本想說小戴會先做這件事。」李洋提到，未來將轉換身份，但仍會持續推廣羽球，時間允許下也想去體驗其他運動，希望讓運動成為全民參與的日常。

李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚，王齊麟上前擁抱。記者余承翰／攝影
李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚，王齊麟上前擁抱。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影

李洋 王齊麟 羽球

延伸閱讀

羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

台北羽賽／「麟洋配」簽名會擠爆人潮 李洋嚇喊：有夠誇張

台北羽賽／李洋明舉辦告別生涯活動 林郁婷與李智凱都會出席

台北羽賽／麟洋配爆冷出局 王齊麟超自責、李洋感謝球迷

相關新聞

羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

巴黎奧運完成史無前例羽球男雙連霸的「麟洋配」成員之一李洋，選擇在家鄉的台北公開賽後結束選手生涯，今天5個單項決賽後在台北...

羽球／小巨蛋辦引退成第一人 李洋：原本以為小戴先

28歲的李洋是奧運史上完成羽球男雙史無前例連霸的成員，他選擇奧運後在家鄉舉辦的台北羽球公開賽退役，今天在千名球迷見證下告...

台北羽賽／「內戰」拍下戚又仁 林俊易奪冠成史上第三人

中租羽將戚又仁今年台北公開賽成「種子殺手」，晉級路上連拍下3位種子，包括昨天4強賽拍下頭號種子周天成，不過黑馬旅程沒能延...

台北羽賽／捍衛主場差一步 楊博軒、胡綾芳混雙奪亞

今年第3度打進混雙決賽，我國合庫組合楊博軒／胡綾芳今天在台北羽球公開賽率先出場，面對列大會第4種子的泰國組合帕克卡波（P...

游泳／運博全國分齡游泳錦標賽 北市大同國小一般男子組奪9金最多

運博全國分齡游泳錦標賽今天（8日）在台北市青年公園隆重閉幕，北市大同國小A獲一般男子組團體總錦標第一名，勇奪9金最多。一...

圖輯／台北羽賽李哲輝與楊博軒直落二獲勝 奪男雙金牌

2024台北羽球公開賽男雙冠軍賽上演台灣內戰，我國好手李哲輝與楊博軒以21：7、25：23，直落二擊敗江建葦與吳軒毅，繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。