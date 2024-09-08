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羽球／留下倒數的「麟洋配」畫面 千人見證引退、李洋兩度淚崩

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羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

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羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚，王齊麟上前擁抱。記者余承翰／攝影
李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚，王齊麟上前擁抱。記者余承翰／攝影

巴黎奧運完成史無前例羽球男雙連霸的「麟洋配」成員之一李洋，選擇在家鄉的台北公開賽後結束選手生涯，今天5個單項決賽後在台北小巨蛋舉行台灣羽球選手史上第一場引退感謝會，第一階段播放影片時就觸動淚腺，感謝前搭檔時，提到王齊麟更讓他再度淚崩，王齊麟也感性上前擁抱，留下場上倒數的「麟洋配」畫面。

「麟洋配」因巴黎奧運摘金，直接取得年底BWF年終賽資格，但對明天就要到國體大報到的李洋來說，台北公開賽就是選手生涯的終點。今天的引退感謝會，他的家人、女友、3位重要的男雙搭檔江聿偉、李哲輝和王齊麟都到場，巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷和田徑國手彭名揚也出席，贊助商更從日本特別飛到台灣一起參與特別時刻。

開場播放李洋2016年開始的國際賽特別時刻，最後再搭上王齊麟取材的國際友人祝福影片，看到包括印尼傳奇阿山及塞提阿萬的祝福，就讓李洋直接飆淚；和3位前搭檔進行完別開生面的單打後，他一一感謝前戰友們，提到壓軸的王齊麟再度因哽咽中斷感想數次。

「（情緒）累積上來的，本還很像同學會，很歡樂，看到影片意識到是最後一刻了，未來可能沒機會站在球場上，也感謝自己，那麼多年努力付出的自己，傾盡所有。」李洋還透露，感謝李哲輝時就已經很想落淚，就像致詞中提到，平常訓練都是李哲輝先離開，現在卻是自己先一步退場，再到「麟洋配」合作來的風風雨雨，甚至去年還在考慮是否要拆夥，「很高興我們最後堅持下來，為台灣再爭奪一面金牌。」

李洋是「自律」的選手代表之一，王齊麟分享李洋有設定晚上10點半就寢的鬧鐘，教練陳宏麟也說，李洋今年腳踝受傷，是他「命令」下才好好休息一個月。如今卸下球員身分，他分享最想完成騎自行車環島，也想親臨現場看一場NBA球賽，感受不同運動的現場魅力。

「自行車環島，踏遍台灣的每寸土地，對我來講意義重大。」李洋笑說，從很小就有環島的想法，自己也喜歡NBA，最近關注的是馬刺隊的法國狀元溫班亞瑪，可惜巴黎奧運時沒能見到本尊，未來希望有機會買張球場前面一點的座位，一圓看NBA的夢想。

明天就要赴國體大任教的李洋也提到，前兩星期就有開始備課，希望能傳授自己經驗，同時也樂意參與各項公益活動，希望發揮影響力，幫助更多人。

2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，3位不同時期的男雙搭檔江聿偉（右）、李哲輝（中）和王齊麟（左）都現身。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，3位不同時期的男雙搭檔江聿偉（右）、李哲輝（中）和王齊麟（左）都現身。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，和3位前搭檔感性答謝。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，和3位前搭檔感性答謝。記者余承翰／攝影
李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚。記者余承翰／攝影
李洋（右）向王齊麟表達感謝時忍不住落淚。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，看到影片忍不住落淚。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會，看到影片忍不住落淚。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋今天在台北小巨蛋舉辦引退感謝會。記者余承翰／攝影

李洋 王齊麟 麟洋配

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