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羽球／留下倒數的「麟洋配」畫面 千人見證引退、李洋兩度淚崩

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羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

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游泳／運博全國分齡游泳錦標賽 北市大同國小一般男子組奪9金最多

聯合報／ 體育中心／即時報導
運博全國分齡游泳錦標賽，鄒采婕開5金店。圖／運博國際公司提供
運博全國分齡游泳錦標賽，鄒采婕開5金店。圖／運博國際公司提供

運博全國分齡游泳錦標賽今天（8日）在台北市青年公園隆重閉幕，北市大同國小A獲一般男子組團體總錦標第一名，勇奪9金最多。一般女子組第一名北市龍安國小、青壯年男子組第一名運博TISA、青壯年女子組第一名永和晨泳會。報名85人最多的「亞洲競泳」今年首度組隊參賽，抱回青壯年男子組、女子組雙料亞軍，表現也很搶眼，明年將再接再厲。

今年選手總人數逼近900人，明年可望更上一層樓。賽會代言人、北市大同國小五年級鄒采婕表現搶眼，囊括5金。其實她小一首次參加比賽，被分到實力最強的一組游最後一名，當時她忍不住大哭說：「再也不要游泳了。」家人、隊友鼓勵她，教練姚宗佑急中生智，把獎牌全部掛在她身上說：「只要繼續努力，以後這些獎牌都會是妳的。」姊姊鄒采穎也說：「現在放棄就真的沒有了。」鄒采婕聽進去了，練了兩年拿到金牌，今年參加全國青少年盃又奪得3金，成了同年齡選手全國第一。她還立定志向，以後要成為奧運選手，由於擅長蝶式和自由式，偶像就是日本蝶后池江璃花子。這次成為代言人，正因為從敬陪末座到第一名的過程很勵志。

有趣的是，鄒采婕幼時受到姊姊影響喜歡游泳，兩人的天分來自父親，他曾經是游泳選手。媽媽謝佳玲陪著女兒練習也開始接觸游泳，母女三人都參加這次比賽；加上姑姑們全力支持，家族力量就是最大後盾。

北市大同A隊還有3位聽障選手，高子軒、高子斌兄弟和陳郁珊。高子軒念高二，是今年全國身心障礙運動會北市選手，並以明年3月入選東京聽障奧運國手為目標。弟弟高子斌去年到巴西參加首屆世界青少年聽障游泳錦標賽，發現國內與國際還有一段差距，且要準備升學，一度想放棄，後來看到哥哥努力不懈才重返泳池。

高子軒強調，課業、游泳要兼顧很難，有時早上練習量大，上課就會打瞌睡，幸好老師很體諒。媽媽張碧如說，孩子每天5點多起床，先到大同國小練習游泳，再各自趕到明倫高中、大安高工上課，非常辛苦。

陳郁珊念百齡國中一年級，是全國最年輕的聽障游泳選手，前年代表北市參加全國身心障礙運動會。她在幼稚園學會游泳，正式訓練起步稍晚，總是告訴自己得失心不要太重，把握當下全力以赴，以當選聽障國手為目標。媽媽鄭雅萍採取鼓勵態度，認為配合教練，只要持續進步就好。

教練邱翊庭說，教聽障選手需更多耐心、愛心，起先透過手語、白板、眼神、動作來溝通；他還買了透明蛙鏡，小朋友在水裡才能看得到他的表情，「聽障選手學習過程辛苦，但更加專注、執著，很感謝大同國小校長許政智的支持。」

「亞洲競泳」今年首度組隊參賽，抱回青壯年男子組、女子組雙料亞軍。圖／運博國際公司提供
「亞洲競泳」今年首度組隊參賽，抱回青壯年男子組、女子組雙料亞軍。圖／運博國際公司提供

池江璃花子

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