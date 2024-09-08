聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北羽賽／拍下年輕黑馬 李哲輝、楊博軒留下男雙金盃
台北公開賽名列男雙第2種子的我國好手李哲輝／楊博軒，今天壓軸決賽和男雙排名第51名的同胞江建葦／吳軒毅對決，經驗、排名都占優勢的李楊配首局只讓學弟拿7分，第二局卻陷入落後，17：19下連拿3分逆轉，以21：7、25：23成為2018年陳宏麟／王齊麟後再一組留下金盃的台將組合。
年初打下德國公開賽金盃的李楊配，一開賽就連拿6分，一路領先下只讓黑馬對手拿下7分，但第二局沒能把握前段領先優勢，數度以2分落後。
第二局15：17時，李哲輝神奇的網前救球反逼出對手失誤，17：19時更連拿3分逆轉，儘管2個「冠軍點」沒把握，但也瓦解對手2個局點，最終以25：23拿下勝利，讓楊博軒開心仰躺球場慶祝本季第2冠。
李楊配從2019年開始合作，今年奧運前在歐洲3站打下亮眼成績，BWF超級300的德國公開賽捧冠、超級750的法國公開賽奪亞，超級1000的全英公開賽也打進4強，積分一路上竄，可惜最後和巴黎奧運擦身而過，不過兩人目前世界排名第10，僅次排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋，且不同「麟洋配」奧運後拆夥，李楊配仍將固定合作，目前年度積分更高居第3位，有機會取得只有8席的年終賽門票。
楊博軒混雙和胡綾芳也以第2種子身分打進決賽，可惜今天開場直落2不敵泰國組合，差一步包辦雙冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言