台北羽賽／期待解鎖各大賽 林俊易先和林丹請教

我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易，今天在台北公開賽直落2拍下同胞戚又仁，成為史上第3位「捍衛主場」的男單選手，奪冠當下他開心揮拳慶祝，還將羽球打上觀眾席，連球拍一併拋給球迷，和主場粉絲分享奪下生涯第4座BWF超級300系列冠軍的喜悅。

24歲的林俊易首度打下BWF巡迴賽冠軍是2019年的美國公開賽，去年泰國公開賽再登頂，今年瑞士公開賽捧冠，今天奪下台北賽金盃，他分享4座冠軍的激動都不同，美國賽時才19歲，什麼都不懂，奪冠就是開心，泰國賽時打下許多排名較高的選手，有「肯定自己」的心情。

「今年瑞士站前打了很多站，有種逆境中求生的感覺，台北賽也是，第一場對學弟，差點輸了，也是在逆境中一路打上來。」林俊易說。

收下男單冠軍15750美元獎金的林俊易，下周將赴澳門參加中國「金滿貫」名將林丹舉行的「林丹盃」，他透露原本就是設定不參加香港公開賽，前幾周才收到林丹盃的邀請，抱持「看偶像」的心態答應，他笑說：「比賽不是重點，重點是去見一下偶像，去請教些問題，如何去稱霸世界。」

林丹和林俊易都是左手持拍，林俊易過去沒機會和年長16歲的羽壇傳奇交流，這次林丹盃成最佳機會。他也提到，不會想成為「台灣林丹」，或是誰的接班人，「不會太在意這些，做好自己。」

世界排名14的林俊易提到，今年目標希望取得BWF年終賽的參賽資格，未來包括世錦賽、亞運、奧運等從沒參加過的大賽，希望都能取得參賽權，感受不同舞台氛圍。