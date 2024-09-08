台北羽賽／「內戰」拍下戚又仁 林俊易奪冠成史上第三人

中租羽將戚又仁今年台北公開賽成「種子殺手」，晉級路上連拍下3位種子，包括昨天4強賽拍下頭號種子周天成，不過黑馬旅程沒能延續到最後，台北公開賽名列男單第2種子的土銀「左手重砲」林俊易決賽以21：17、21：13打下「內戰」勝利，成為第3位留下男單金盃的台將，也是生涯第4座BWF超級300系列賽事金盃。

今年已拿下瑞士公開賽冠軍的林俊易，世界排名14，過去和世界排名42的戚又仁3度國際賽碰頭取得2勝1敗優勢，今天第一局以招牌攻擊取得領先，最多17：8的優勢雖被戚又仁追到2分差，穩住戰局下仍以21：17先下一城。

第二局林俊易再打出3：0開局攻勢，雖一度被戚又仁追平，第2種子又連拿3分，技術暫停時取得11：8領先，恢復比賽後也維持優勢，最終在全場不曾落後下以21：13奪冠，成為陳鋒和周天成之後，史上第3位打下台北賽的地主選手。