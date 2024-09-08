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台北羽賽／差一步締造混雙紀錄 楊博軒放眼男雙奪回金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
胡綾芳（右）和楊博軒闖混雙決賽，成「地主希望」。記者余承翰／攝影
胡綾芳（右）和楊博軒闖混雙決賽，成「地主希望」。記者余承翰／攝影

今年第3度打進混雙決賽，我國合庫組合楊博軒／胡綾芳今天在台北羽球公開賽沒能迎接合作首冠，遭列大會第4種子的泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／慕恩旺（Phataimas Muenwong）逆轉，不過胡綾芳認為整體穩定性有提升，遺憾外仍有收穫，楊博軒更期盼男雙決賽有機會帶回金盃。

2019年開始合作的楊胡配，今年打出合作的最佳表現，先在BWF超級750的新加坡公開賽闖決賽，超級100的高雄名人賽也打進最終戰，目前世界排名已到新高第20名，超級300的台北賽又打進最終戰，可惜今天打開場沒能把握首局16：10領先，第二局19：18領先下也沒能維持，最終以17：21、19：21錯失冠軍。

沒能迎接合作首冠，楊胡配也差一步成為留下混雙冠軍的純本土組合，楊博軒認為發球和接發球是輸球關鍵，「一定是可惜，運氣不好，自己處理球也沒到很好。」

今年3度挑戰冠軍都失利，胡綾芳正向說「也不錯」，之後會繼續努力，她說：「雖然沒冠軍，至少比之前進步一些，比較穩定。」

楊博軒除混雙打晉決賽，和李哲輝的男雙也晉級最終戰，今天將在壓軸場上陣，和目前世界男雙排名第51名的同胞江建葦／吳軒毅爭冠。開場已經熟悉過球場，他認為對男雙決賽多少有些幫助，「一樣，盡力打！」

帕克 李哲輝 羽球

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