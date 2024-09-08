台北羽賽／捍衛主場差一步 楊博軒、胡綾芳混雙奪亞

今年第3度打進混雙決賽，我國合庫組合楊博軒／胡綾芳今天在台北羽球公開賽率先出場，面對列大會第4種子的泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／慕恩旺（Phataimas Muenwong），兩局都握有領先但遭逆轉，以17：21、19：21錯過登頂機會，合作的首冠沒能在主場開張。

楊胡配目前世界排名20，今年兩人先在BWF超級750的新加坡公開賽闖決賽，超級100的高雄名人賽也打進最終戰，但和合作首冠都差了一步。台北公開賽闖進決賽，兩人和世界排名28的泰國組合首度碰頭，首局楊胡配一度取得16：10領先，卻遭對手連拿6分扳平，雖先拿下第17分，但接續連失5球，反以17：21先失首局。

列大會第4種子的泰國組合帕克卡波（左）和慕恩旺打進台北羽球公開賽混雙決賽。記者余承翰／攝影

第二局戰況拉鋸，楊胡配最多3分領先在中段被消弭，甚至一度15：16落後，雖連拿3分要回領先，再靠帕克卡波的掛網失誤拿到第19分，但接續接連失分，讓泰國組合先取得20：19的「賽末點」。帕克卡波賽末點的發球，台灣組合放掉，裁判第一時間判出界，挑戰後鷹眼回放是界內，讓泰國組合開心相擁迎接21：19的逆轉勝。

楊博軒除混雙打晉決賽，和李哲輝的男雙也晉級最終戰，今天將在壓軸場上陣，和目前世界男雙排名第51名的同胞江建葦／吳軒毅爭冠。