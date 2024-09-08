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2024長榮航空城市觀光馬拉松　幼苗計畫澎湖登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」以「跑一場，飛向世界的夢」為主題，邀請參與學生許下對未來的期望。圖／長榮航空提供
2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」以「跑一場，飛向世界的夢」為主題，邀請參與學生許下對未來的期望。圖／長榮航空提供

2024長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年唯一離島訓練行程9月7日至8日於澎湖馬公國中熱鬧登場，由吳文騫教練率領專業團隊引導學生進行訓練活動，並特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀到現場舉辦座談及參與訓練，吸引澎湖地區青少年踴躍參加。

長榮航空協理林玄修表示，2023首次推出「幼苗計畫-校園深耕巡迴」走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林五個縣市，頗受社會各界及參與學生的好評，因此今年繼續將此計畫延伸至更多地區，並且深化訓練內容，期望在2天專業的訓練和深度交流下，在離島愛運動青少年的心中埋下夢想種子，也為未來台灣馬拉松的幼苗培育盡一份心力。

擔任澎湖站總教練的吳文騫曾代表台灣參加2004年雅典奧運及2008年北京奧運男子馬拉松，他特別以「跑一場，飛向世界的夢」設計團隊競賽，訓練計畫中也以世界地圖來分享全球各地知名賽事，進而讓孩子們可以獲得新知識，並對世界懷抱無限寬廣的夢想。

實際體驗課程時，吳文騫帶領學生沿著馬公市街道、海岸線進行5公里實際練跑，從暖身訓練、分組訓練、肌力訓練、收操等課程，完整吸收專業訓練。

長榮航空也特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀，到場分享她的成長經歷及成為選手的點滴，鼓勵孩子們即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。

2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」特別攜手直營旅行社「長汎假期」共同推動，針對跨校交流的學生量身訂制訓練計畫，吸引馬公國中、文澳國小、七美國中、吉貝國小約90名學生參加；為了關懷偏鄉弱勢團體，此次邀請由澎湖家扶基金會所關懷的30餘位青少年，並為孩子們特別設計適當的訓練課程，一起體驗運動的樂趣。

長榮航空城市觀光馬拉松於2018年開辦深獲各界好評，為了將體育賽事風氣向下紮根，2022年推出幼苗計畫今年已經邁入第三年，今年除了持續至偏鄉或離島舉辦的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」外，即將於10月27日在總統府前盛大開跑的馬拉松賽事。

本次賽事也特別增設幼苗組獎項鼓勵學生們參與賽事，10公里組再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍將可獲得NIKE跑鞋每人一雙，以及參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班的獎勵。

長榮航空邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀（左），將拳擊與跑步結合設計為訓練課程，並與學生分享成為選手的心路歷程。圖／長榮航空提供
長榮航空邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀（左），將拳擊與跑步結合設計為訓練課程，並與學生分享成為選手的心路歷程。圖／長榮航空提供

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