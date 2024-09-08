快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

路跑／萬人參與台北城市賽 曾廷瑋、湯樂榆奪冠抱走精美家電

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Panasonic台北城市路跑賽今天清晨總統府前盛大開跑。圖／大漢集團提供
Panasonic台北城市路跑賽今天清晨總統府前盛大開跑。圖／大漢集團提供

Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，今天上午結合「特殊奧運執法人員火炬跑」在總統府前盛大開跑，超過11000名跑者齊上凱道，為環保永續和美好生活而跑，也為隨之開展的路跑賽季做暖身，不少跑班教練都參賽，最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線。女子組方面在張芷瑄缺席、中斷連霸的情況下，2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。

一直以來Panasonic不只努力研發智慧節能家電、更積極的為台灣淨零碳排付出實際行動，今年的路跑賽事除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年更首次與台灣在地工廠合作，賽衣由回收廢棄寶特瓶生產出具有良好性質的聚酯纖維製成，完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質，有效減少環境負擔，賽前的跑者訓練營也募集跑者先訓練、後淨灘，落實海洋生態保育。

「今年Panasonic從一開始的跑者訓練營、賽衣以及賽道的環境維護都以環保為出發點，希望發揮企業綠色影響力，鼓勵大家落實綠色永續在生活中每一個細節，一起擁抱美好生活。」Panasonic集團總經理黃政成說。

今年賽事也特別安排由Panasonic員工自願加入的綠色志工團，協助維持賽道整潔；現場設有寓教於樂的攤位與各位跑者互動，透過遊戲關卡的設計，讓跑者在開心體驗之餘，也能將Panasonic堅持綠色永續理念的印象深植心中。Panasonic從生活中的綠色行動開始，與大家一起守護我們熱愛的這片土地，擁抱美好生活。

今年12.5公里男子組今年競爭激烈，最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線，女子組由2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。賽事前10名都可獲得精美家電，兩位冠軍就抱回冠軍能抱回Panasonic玻璃鏡面雙門電冰箱。

湯樂榆前兩年因撞期海外賽事，沒能參與Panasonic台北城市路跑，這次回來參賽，她表示，很久沒跑長距離的比賽，很榮幸能參與如此盛大的賽會，同時也驗收暑期訓練成果。近期將主項改成1500公尺的她，下個月將前往日本參與海外賽，這次以賽代訓，期望跑出佳績。

曾廷瑋以40分22秒奪下男子組冠軍。圖／大漢集團提供
曾廷瑋以40分22秒奪下男子組冠軍。圖／大漢集團提供
Panasonic台北城市路跑賽今天盛大開跑，超過萬名跑者響應。圖／大漢集團提供
Panasonic台北城市路跑賽今天盛大開跑，超過萬名跑者響應。圖／大漢集團提供
2021年冠軍湯樂榆再度封后。圖／大漢集團提供
2021年冠軍湯樂榆再度封后。圖／大漢集團提供

延伸閱讀

全國虛擬三項運動錦標賽 許元耕、許雅喬分別拿下精英組男女冠軍

2024梨山馬拉松 700名跑者挑戰高山路跑

桃園海客季今登場 3000人路跑還有水槍攻擊超消暑

西螺七崁武術之鄉路跑 全免費還可獲七龍珠

相關新聞

台北羽賽／男單決戰內戰 林俊易vs.戚又仁

台北羽球公開賽昨天展開四強賽程，其中被地主選手全包的男單四強賽，最終由「左手重砲」林俊易與戚又仁搶下決賽門票，雙雙改寫個...

路跑／萬人參與台北城市賽 曾廷瑋、湯樂榆奪冠抱走精美家電

Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，今天上午結合「特殊奧運執法人員火炬跑」在總統府前盛大開跑，超過1100...

健美／台灣國手們再創歷史紀錄 陳學林勇奪IFBB東亞錦標賽職業卡

IFBB國際健美總會6到9日在南韓濟州島舉辦東亞錦標賽，中華民國健美健身協會由領隊秘書長陳緯哲、教練羅仕傑率隊，帶領3名...

拔河／世界室外拔河錦標賽傳佳績 台灣女子540公斤2連霸

在德國曼海姆登場的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天傳出佳績，在女子540公斤、青少年男女混合520公斤雙雙摘金...

全國虛擬三項運動錦標賽 許元耕、許雅喬分別拿下精英組男女冠軍

全國首屆虛擬運動賽事「2024全國虛擬三項運動錦標賽」於今天（7日）在桃園藝文廣場『2024桃園體育運動表演會』舉行決賽...

軟網／世界軟式網球錦標賽傳捷報 余凱文及郭建群贏得男雙金牌

「第17屆世界軟式網球錦標賽」9月1日至11日在韓國安城市舉行，我國選手余凱文及郭建群，於今天（7日）在男子雙打項目獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。