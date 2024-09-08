路跑／萬人參與台北城市賽 曾廷瑋、湯樂榆奪冠抱走精美家電

Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，今天上午結合「特殊奧運執法人員火炬跑」在總統府前盛大開跑，超過11000名跑者齊上凱道，為環保永續和美好生活而跑，也為隨之開展的路跑賽季做暖身，不少跑班教練都參賽，最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線。女子組方面在張芷瑄缺席、中斷連霸的情況下，2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。

一直以來Panasonic不只努力研發智慧節能家電、更積極的為台灣淨零碳排付出實際行動，今年的路跑賽事除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年更首次與台灣在地工廠合作，賽衣由回收廢棄寶特瓶生產出具有良好性質的聚酯纖維製成，完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質，有效減少環境負擔，賽前的跑者訓練營也募集跑者先訓練、後淨灘，落實海洋生態保育。

「今年Panasonic從一開始的跑者訓練營、賽衣以及賽道的環境維護都以環保為出發點，希望發揮企業綠色影響力，鼓勵大家落實綠色永續在生活中每一個細節，一起擁抱美好生活。」Panasonic集團總經理黃政成說。

今年賽事也特別安排由Panasonic員工自願加入的綠色志工團，協助維持賽道整潔；現場設有寓教於樂的攤位與各位跑者互動，透過遊戲關卡的設計，讓跑者在開心體驗之餘，也能將Panasonic堅持綠色永續理念的印象深植心中。Panasonic從生活中的綠色行動開始，與大家一起守護我們熱愛的這片土地，擁抱美好生活。

今年12.5公里男子組今年競爭激烈，最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線，女子組由2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。賽事前10名都可獲得精美家電，兩位冠軍就抱回冠軍能抱回Panasonic玻璃鏡面雙門電冰箱。