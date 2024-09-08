台北羽賽／男單決戰內戰 林俊易vs.戚又仁

台北羽球公開賽昨天展開四強賽程，其中被地主選手全包的男單四強賽，最終由「左手重砲」林俊易與戚又仁搶下決賽門票，雙雙改寫個人在台北公開賽的最佳成績，今天冠軍賽不管由誰取勝，都將成為繼陳鋒和周天成後，史上第三位地主男單冠軍。

大會第一種子周天成昨天在四強賽面對生涯對戰還不曾輸過的戚又仁，在先拿下首局的情況下，後兩局攻勢卻遭到戚又仁牽制，以廿一比十九、十一比廿一、十七比廿一敗下陣來。

談到拍落周天成晉級決賽，戚又仁說：「對上學長其實沒有什麼壓力，因為以前就是看著學長在國際賽打出好成績，他一直是我學習對象，每次跟他交手都是盡力去學習，能夠在台北公開賽擊敗他真的很特別。至於明天冠軍賽，不論結果如何，就是把自己做好就好」。

男單世界排名第十四的林俊易，繼上周南韓公開賽後，連續兩周在四強賽與好友李佳豪交鋒，儘管上周以輸球收場，但本周他也成功復仇，以廿一比十二、廿一比十九擊退李佳豪，收下生涯首張台北公開賽決賽門票。

談到將首度爭奪台北公開賽冠軍，林俊易說：「好幾年前我都還是在球場邊看小天學長他們在場上比賽，沒想到有一天我也可以留到最後一天，打一場讓更多人認識我的比賽，這讓我覺得很開心」。

至於今年男雙賽場在兩屆奧運金牌得主「麟洋配」於十六強賽提前出局後，昨天也殺出黑馬，前兩屆台北公開賽還不曾取勝過的中租搭檔江建葦／吳軒毅，昨天在四強賽直落二擊落日前打敗「麟洋配」的楊博涵／劉廣珩，同樣是首度闖進到台北公開賽決賽。