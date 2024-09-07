健美／台灣國手們再創歷史紀錄 陳學林勇奪IFBB東亞錦標賽職業卡

IFBB國際健美總會6到9日在南韓濟州島舉辦東亞錦標賽，中華民國健美健身協會由領隊秘書長陳緯哲、教練羅仕傑率隊，帶領3名國內頂尖健美健身運動員參與。

首日中華健兒王言庭率先登場為我國奪得男子古典形體公開組銅牌、男子傳統健美70公斤級金牌，接著由首度入選國家隊的蔡梅芳選手搶下女子比基尼160公分級銅牌、女子健身模特兒164公分級金牌，緊接著由國內健美重量級王者陳學林獲得男子傳統健美85公斤以上級冠軍，最後在男子傳統健美與6位各量級冠軍中脫穎而出成為全場總冠軍，並獲頒IFBB PRO卡，進入職業聯盟領域。