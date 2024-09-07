台北羽賽／李哲輝、楊博軒輕鬆過4強 台北羽球賽男雙爭冠

台灣羽球公開賽今天壓軸登場的男雙4強賽，台灣組合李哲輝、楊博軒以直落2輕取法國組合闖進金牌戰，將和自家組合江建葦、吳軒毅爭冠。

在台北羽球公開賽史上，台灣在2009年靠著陳宏麟、林祐瑯首度留下男雙冠軍，2017、2018年則有陳宏麟、王齊麟完成連霸，明天將會誕生第3組地主男雙冠軍。

李哲輝、楊博軒高居世界第10，也是大會第2種子，今天面對法國組合羅西（Leo Rossi）、亞當（Eloi Adam），僅用了31分鐘就以21比10、21比11輕鬆過關。

李哲輝在接受媒體訪問時表示，「今天我發揮得沒有很好，反倒是楊博軒打了很多好球，才會看起來比賽一面倒。」

談到明天的冠軍戰，李哲輝強調，「壓力應該都會在我們這邊，對手沒有包袱，但我們就是好好發揮，能不能奪冠順其自然。」