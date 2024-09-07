拔河／世界室外拔河錦標賽傳佳績 台灣女子540公斤2連霸

在德國曼海姆登場的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天傳出佳績，在女子540公斤、青少年男女混合520公斤雙雙摘金，其中女子540公斤是2連霸。

2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣舉重代表隊共派出93人、參加12個級別的賽事。

台灣不但在今天開始的重頭戲錦標賽事上演開門紅，在前2天以學校為單位的公開賽事，台灣也取得6個級別的冠軍。

率先登場的女子540公斤，台灣在疫情後完成2連霸，至於青少年男女混合520公斤則是首度摘金，不過這2個級別都非世運會資格賽。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社訪問時表示，錦標賽第1天就有好成績，當然能振奮全隊士氣，不過最重要的還是世運會資格賽的「男女混合580公斤」、「女子500公斤」、「男子640公斤」要闖進前4強取得門票比較重要。

卓耀鵬也提到，從今天的比賽來看，世界各國的實力都提升很多，「今天摘金的這2個級別都在1比1平手後，苦戰到第3局才拿下冠軍，凸顯國內年輕的拔河選手越來越少，傳承可能會中斷。」

卓耀鵬分析，明天登場的「女子500公斤」摘金問題應該不大，另外「男女混合580公斤」也很有機會挺進4強。