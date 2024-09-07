快訊

北檢辦柯文哲遭質疑 她酸天下第一檢淪「天下第一大嘴巴」

拔河／世界室外拔河錦標賽傳佳績 台灣女子540公斤2連霸

中央社／ 台北7日電
2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣舉重代表隊共派出93人、參加12個級別的賽事。圖／中華拔河運動協會提供
2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣舉重代表隊共派出93人、參加12個級別的賽事。圖／中華拔河運動協會提供

在德國曼海姆登場的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天傳出佳績，在女子540公斤、青少年男女混合520公斤雙雙摘金，其中女子540公斤是2連霸。

2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣舉重代表隊共派出93人、參加12個級別的賽事。

台灣不但在今天開始的重頭戲錦標賽事上演開門紅，在前2天以學校為單位的公開賽事，台灣也取得6個級別的冠軍。

率先登場的女子540公斤，台灣在疫情後完成2連霸，至於青少年男女混合520公斤則是首度摘金，不過這2個級別都非世運會資格賽。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社訪問時表示，錦標賽第1天就有好成績，當然能振奮全隊士氣，不過最重要的還是世運會資格賽的「男女混合580公斤」、「女子500公斤」、「男子640公斤」要闖進前4強取得門票比較重要。

卓耀鵬也提到，從今天的比賽來看，世界各國的實力都提升很多，「今天摘金的這2個級別都在1比1平手後，苦戰到第3局才拿下冠軍，凸顯國內年輕的拔河選手越來越少，傳承可能會中斷。」

卓耀鵬分析，明天登場的「女子500公斤」摘金問題應該不大，另外「男女混合580公斤」也很有機會挺進4強。

世運會

延伸閱讀

巴黎帕運／好浪漫！妻子奧運先奪金 丈夫帕運再登頂成金牌夫妻

黑神話悟空送件審核 數發部：業者有上傳部分文件

NBA最難防守球員 厄文真的排名第一嗎？

亞青／安排大巨蛋練球很驚喜 日本教頭讚草皮級別不同

相關新聞

台北羽賽／成功復仇飯友李佳豪 林俊易首闖男單決賽

台北羽球公開賽男單4強今年由我國選手全數包辦，今天首場比賽由「左手重砲」林俊易與李佳豪連續兩周對決，儘管上周在南韓公開賽...

台北羽賽／李洋明舉辦告別生涯活動 林郁婷與李智凱都會出席

原計畫在2024年巴黎奧運會後退役的李洋，因為受到廣大球迷的期盼和多方慰留，最終決定將他的職業選手終點「戰」留在台北，而...

台北羽賽／邱品蒨遭瓦爾達妮逆轉 台灣女單無緣爭冠

BWF超級300的台北羽球公開賽今天進入4張賽，我國女單最後希望邱品蒨今天在4強賽出戰昨天爆冷擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達...

台北羽賽／無緣爭冠仍締造最佳 邱品蒨為自己設兩目標

身為今年唯一站上台北公開賽女單4強賽舞台的邱品蒨，儘管在今天的4強賽中不敵昨天擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮（Putri ...

健美／台灣國手們再創歷史紀錄 陳學林勇奪IFBB東亞錦標賽職業卡

IFBB國際健美總會6到9日在南韓濟州島舉辦東亞錦標賽，中華民國健美健身協會由領隊秘書長陳緯哲、教練羅仕傑率隊，帶領3名...

拔河／世界室外拔河錦標賽傳佳績 台灣女子540公斤2連霸

在德國曼海姆登場的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天傳出佳績，在女子540公斤、青少年男女混合520公斤雙雙摘金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。