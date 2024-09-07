全國虛擬三項運動錦標賽 許元耕、許雅喬分別拿下精英組男女冠軍

全國首屆虛擬運動賽事「2024全國虛擬三項運動錦標賽」於今天（7日）在桃園藝文廣場『2024桃園體育運動表演會』舉行決賽。推動虛擬運動和運動科技領域在桃園的發展，展現『運動科技首都』的新風貌。

這項賽事由桃園市政府及中華民國虛擬運動總會合作舉辦，於7月26日至8月25日展開預賽，共吸引了2059位選手登錄報名並完成預賽。競賽項目結合了自行車3000m、跑步機1500m及划船機500m，參賽選手必須完成三個競賽項目，最快完成三個項目的選手獲得優勝。

比賽分為8組，菁英男子組，菁英女子組。一般組依男女及年齡分為：16~30歲女子組、31~45歲女子組、46歲以上女子組。16~30歲男子組、31~45歲男子組、46歲以上男子組。經過激烈的淘汰賽及決賽，男子菁英組由許元耕以三項總和時間12分21.28秒拿下冠軍，亞軍張翰允、季軍呂靖。女子精英組由許雅喬以14分56.86秒拿下冠軍。亞軍林恩婕、季軍高羽萱。

由於比賽主場在桃園，主辦單位與競賽軟體WhiizU合作，開發出虛擬的石門水庫競賽賽道。選手雖然是騎乘自行車訓練台及跑步機，但透過與競賽軟體的結合，路況與場景畫面都忠實還原賽道特性與特色，參賽選手一致認為這是一個全新的體驗，也讓運動的樂趣與挑戰性提升許多。

虛擬運動是世界體育與運動科技的新興發展趨勢，透過手機與設備連線的方式讓運動加入虛擬的環境場景，並可透過競賽軟體與其他選手連線挑戰，提高運動的樂趣與互動性，不受時間、天氣、空間環境等限制。