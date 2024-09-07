快訊

北檢辦柯文哲遭質疑 她酸天下第一檢淪「天下第一大嘴巴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國虛擬三項運動錦標賽 許元耕、許雅喬分別拿下精英組男女冠軍

聯合報／ 體育中心／即時報導
全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽，男子菁英組前三名。圖／中華民國虛擬運動總會提供
全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽，男子菁英組前三名。圖／中華民國虛擬運動總會提供

全國首屆虛擬運動賽事「2024全國虛擬三項運動錦標賽」於今天（7日）在桃園藝文廣場『2024桃園體育運動表演會』舉行決賽。推動虛擬運動和運動科技領域在桃園的發展，展現『運動科技首都』的新風貌。

這項賽事由桃園市政府及中華民國虛擬運動總會合作舉辦，於7月26日至8月25日展開預賽，共吸引了2059位選手登錄報名並完成預賽。競賽項目結合了自行車3000m、跑步機1500m及划船機500m，參賽選手必須完成三個競賽項目，最快完成三個項目的選手獲得優勝。

比賽分為8組，菁英男子組，菁英女子組。一般組依男女及年齡分為：16~30歲女子組、31~45歲女子組、46歲以上女子組。16~30歲男子組、31~45歲男子組、46歲以上男子組。經過激烈的淘汰賽及決賽，男子菁英組由許元耕以三項總和時間12分21.28秒拿下冠軍，亞軍張翰允、季軍呂靖。女子精英組由許雅喬以14分56.86秒拿下冠軍。亞軍林恩婕、季軍高羽萱。

由於比賽主場在桃園，主辦單位與競賽軟體WhiizU合作，開發出虛擬的石門水庫競賽賽道。選手雖然是騎乘自行車訓練台及跑步機，但透過與競賽軟體的結合，路況與場景畫面都忠實還原賽道特性與特色，參賽選手一致認為這是一個全新的體驗，也讓運動的樂趣與挑戰性提升許多。

虛擬運動是世界體育與運動科技的新興發展趨勢，透過手機與設備連線的方式讓運動加入虛擬的環境場景，並可透過競賽軟體與其他選手連線挑戰，提高運動的樂趣與互動性，不受時間、天氣、空間環境等限制。

今天除了主舞台上的頂尖選手競技，中華民國虛擬運動總會更設置了自行車、跑步機、舞蹈機、划船機四項免費體驗區，讓現場民眾都能親身體驗虛擬運動的趣味。

全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽，女子菁英組前三名。圖／中華民國虛擬運動總會提供
全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽，女子菁英組前三名。圖／中華民國虛擬運動總會提供
全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽。圖／中華民國虛擬運動總會提供
全國虛擬三項運動錦標賽今天決賽。圖／中華民國虛擬運動總會提供

延伸閱讀

自行車／上千民眾騎福極西點 Bike訪雲嘉南

百餘土地公午後會師桃園踩街 警方不忘做這事

看山看海 花蓮12條魅力自行車道

桃園某旅行社以假政府標案為誘餌 訛詐3人投資5260萬

相關新聞

台北羽賽／成功復仇飯友李佳豪 林俊易首闖男單決賽

台北羽球公開賽男單4強今年由我國選手全數包辦，今天首場比賽由「左手重砲」林俊易與李佳豪連續兩周對決，儘管上周在南韓公開賽...

台北羽賽／李洋明舉辦告別生涯活動 林郁婷與李智凱都會出席

原計畫在2024年巴黎奧運會後退役的李洋，因為受到廣大球迷的期盼和多方慰留，最終決定將他的職業選手終點「戰」留在台北，而...

台北羽賽／邱品蒨遭瓦爾達妮逆轉 台灣女單無緣爭冠

BWF超級300的台北羽球公開賽今天進入4張賽，我國女單最後希望邱品蒨今天在4強賽出戰昨天爆冷擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達...

台北羽賽／無緣爭冠仍締造最佳 邱品蒨為自己設兩目標

身為今年唯一站上台北公開賽女單4強賽舞台的邱品蒨，儘管在今天的4強賽中不敵昨天擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮（Putri ...

健美／台灣國手們再創歷史紀錄 陳學林勇奪IFBB東亞錦標賽職業卡

IFBB國際健美總會6到9日在南韓濟州島舉辦東亞錦標賽，中華民國健美健身協會由領隊秘書長陳緯哲、教練羅仕傑率隊，帶領3名...

拔河／世界室外拔河錦標賽傳佳績 台灣女子540公斤2連霸

在德國曼海姆登場的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天傳出佳績，在女子540公斤、青少年男女混合520公斤雙雙摘金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。