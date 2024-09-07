軟網／世界軟式網球錦標賽傳捷報 余凱文及郭建群贏得男雙金牌

「第17屆世界軟式網球錦標賽」9月1日至11日在韓國安城市舉行，我國選手余凱文及郭建群，於今天（7日）在男子雙打項目獲得金牌，賴清德總統獲知捷報後，即拍發賀電恭賀選手的優異表現。

余凱文及郭建群在4強賽擊敗日本隊，順利晉級決賽，在決賽對上南韓隊，雙方4：4戰成平手，進入搶七決勝局逆轉比數，以全面穩健的表現力抗地主隊，最終以5：4拿下金牌，同時也是余凱文連續2屆獲得世界錦標賽金牌。

軟式網球世錦賽由國際軟式網球總會每四年舉辦1次，為軟式網球單項賽事中層級最高的賽事，我國前次派隊參賽為2019年，獲得1金1銀4銅佳績，本屆賽事原定於去年舉行，因適逢杭州亞運而延至今年舉行。

教育部體育署表示，對於我國選手持續積極訓練、累積實力，努力於各項國際賽事爭取佳績表示肯定，體育署未來亦將持續挹注培訓參賽所需資源及行政後勤支援，協助我國優秀選手在重要國際賽事的競技舞臺，不斷向上挑戰，續創佳績。