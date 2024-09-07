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台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戚又仁拍落台北公開賽男單史上最多冠的周天成。記者許正宏／攝影
戚又仁拍落台北公開賽男單史上最多冠的周天成。記者許正宏／攝影

今年台北羽球公開賽在女單第一種戴資穎、男雙第一種子「麟洋配」王齊麟／李洋、混雙第一種子葉宏蔚／李佳馨接連遭到淘汰後，今天登場的男單4強賽，第一種子周天成也在與戚又仁的三局苦戰中以21：19、11：21、17：21敗下陣來，無緣問鼎個人第5冠。

生涯已經4度在台北公開賽奪冠的周天成，去年在16強賽遭到林俊易擊落後，今年重返4強賽舞台，並碰上生涯前3次在巡迴賽交手還不曾輸過的戚又仁，不過今天戚又仁有備而來，在先丟掉首局後，第二局開始隨即透過網前控制，讓周天成無法發揮擅長的攻勢，最終成功逆轉，搶下生涯對戰首勝以及首張台北公開賽決賽門票。

對於能夠在台北公開賽史上男單最多冠的周天成手中搶下決賽門票，戚又仁賽後也直言意義非凡，「這是我第一次贏學長，以前都是看學長在國際賽打出好成績，他一直都是我學習對象，每次跟他交手都是盡力想從他身上學到東西。」

而明天男單決賽也將由戚又仁與林俊易爭冠，兩人不論最終由誰拿下冠軍，都將成為繼陳鋒與周天成後，史上第三位奪下台北公開賽男單冠軍的地主選手。

周天成 林俊易 羽球 葉宏蔚

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