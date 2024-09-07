與陳漢典尬舞...2024雄爭舞鬥國際街舞大賽 撼動舞林登場

為提升全國青年培養街舞藝術文化的創新能力，高雄市青年局舉辦的「雄爭舞鬥國際街舞大賽」今天在高雄流行音樂中心海音館震撼登場，排舞賽成人組冠軍獎金最高18萬元，今年學生組報名組數創新高，共計32組，Z世代熱愛街舞的狂潮銳不可當，參賽隊伍以嘻哈風格與最夯舞技搶攻熱血舞台，揮灑綻放屬於自我的青春魅力，高雄市長陳其邁也特地前往與年輕學子共舞合影，展現青春活力。

高雄市青年局長張以理表示，街舞文化常反映社會議題，而雄爭舞鬥街舞大賽讓高雄充滿活力朝氣，還能吸引全國舞林高手齊聚共襄盛舉。今年邁入第4屆的舞林盛會，不僅讓志在舞林的年輕人擁有盡情揮灑的舞台，也希望孕育街舞人才，逐步打造街舞產業鏈，讓高雄成為台灣街舞之都。