台北羽賽／「麟洋配」簽名會擠爆人潮 李洋嚇喊：有夠誇張
拿下巴黎奧運羽球男雙金牌的李洋、王齊麟，儘管在台北羽球公開賽止步16強，但今天廠商舉辦的簽名會還是擠進滿滿球迷，李洋訝異表示：「真的被人潮嚇到了。」
李洋和王齊麟的球具贊助商Yonex，今天舉辦「麟洋配」金牌簽名會，在活動1小時前就開始有人排隊，雖然已經聲明僅開放150名球迷簽名，但排隊人潮還是把台北小巨蛋圍了4分之3圈，粗估大約超過500人。
李洋在接受中央社記者訪問時表示，「這好像是我第一場比較正式的球迷簽名會，看到這樣的人潮我真的嚇一跳，沒想到會有這麼多人到場，我準備走進會場時，兩邊的紅龍瞬間被推擠的球迷夾進來，有夠誇張的。」
王齊麟也笑說：「雖然出席過很多次的見面會、記者會甚至其他活動，但第一次看到這麼多人來參加簽名會我也是很訝異，比較可惜因為場地和時間問題，只能簽150人，也要向沒簽到的球迷說聲抱歉。」
「麟洋配」在今年台北公開賽是最後一次在台灣合體出賽，接下來李洋將到國體大任教，而王齊麟會和新搭檔邱相榤繼續出國比賽。
李洋的經紀公司也預計在明天台北羽球公開賽決賽後，舉辦一場「告別職業選手生涯感恩記者會」，包括他的歷任教練、搭檔，以及好友李智凱、林郁婷、魏均珩、彭名揚等人都會到場祝福。
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