游泳／運博全國分齡游泳賽青年公園揭幕 近900選手共襄盛舉

運博全國分齡游泳錦標賽今天（7日）在台北市青年公園游泳池盛大開幕，共有近900位選手角逐獎盃，將一連進行兩天。這項比賽從2013年開辦，疫情期間停辦2年，今年是第10屆、第9次在青年公園舉辦。主辦單位運博國際公司執行長姚宗佑在開幕典禮表示，很高興看到這麼多人參加比賽，期待每位參賽者都能滿載快樂而歸。

大會榮譽會長、台北市議員劉耀仁說，運博積極投入青年公園運動園區營運工作，推展不遺餘力，各項設施越來越好，運動日益多元化，都是明顯進步，今年參賽人數激增就是一種肯定。中華民國運動與休閒協會理事長謝清良也應邀出席盛會，並祝比賽圓滿成功。

這項賽事深受在地人士支持，周遭各里里長、派出所、游泳會都派代表出席開幕式，明年2025世壯運將在台北、新北舉行，運博已開始配合推廣，像這項比賽就有青壯年組，期盼激發民眾熱情，在明年世壯運會締造佳績。

今年賽事特色之一是有身心障礙選手組隊參賽，帶隊的中華民國台灣調適性運動與休閒協進會理事長詹聖偉表示，共17位選手報名，他本身在國立體大適體系擔任講師，組成協會是希望集中資源幫這些選手。這次隊員實力不錯，像林煒晟、陳柏祐、吳俊佑將參加10月21日至11月2日在巴林的世界中學生運動會。總教練葉軒甫說，教導身心障礙選手需要耐心和愛心，是很好的教學相長機會。

隊長陳元皓是肢障男子組S9級100仰全國紀錄保持人，成績1分22秒，目前就讀國立體大適體系。他很喜歡運動，在水中可減少許多障礙和不便，獲得自由自在的感覺，同時透過比賽產生成就感，因此熱愛游泳，希望能不斷締造佳績。

亞洲國際游泳協會共報名85人，居各隊之冠。會長兼隊長黃敬仰笑說，全隊人才濟濟，在甫落幕的新北城市盃也是最大團，抱回總錦標，對這次比賽也很有信心。全隊有台灣、日本、香港、英國人，不分國籍，促進國際交流，因此以亞洲競泳為名。協會每年都舉辦台日游泳交流訓練營，請日本國手級教練前來指導，平時的訓練地點是在雙北。

日籍隊員山本祐司56歲，20年前因捷運工程外派來台，40歲時覺得身體健康下滑，陪小孩學游泳時產生興趣跟著學，不僅體力轉強、工作效率提升，精神狀況也回到顛峰。

另一隊員方可晴則與11歲女兒方語彤一起參賽，母女倆每次都會比誰拿的獎牌多、成色佳，十分有趣。她本身擁有游泳C級裁判、教練證照，還會編輯、採訪，目前是UPS不斷電系統業者，真是十足的斜槓人生。