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台北羽賽／男雙戰國時代突圍 江建葦、吳軒毅擊退涵劉配晉決賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊博涵／劉廣珩擊敗麟洋配，卻沒闖過中租的江建葦／吳軒毅，無緣最後一天決賽。 中央社
楊博涵／劉廣珩擊敗麟洋配，卻沒闖過中租的江建葦／吳軒毅，無緣最後一天決賽。 中央社

我國羽球男雙在今年兩屆奧運金牌「麟洋配」因為李洋將退休宣告拆夥後，正式進入戰國時期，不少男雙好手都紛紛換上新搭檔出擊，也讓這次台北公開賽男雙賽事變得更難以預測，其中中租江建葦／吳軒毅，今天在成功拍退楊博涵劉廣珩，生涯首度挺進到台北羽球公開賽男雙決賽。

目前世界男雙排名第51名的江建葦／吳軒毅，今年5月的泰國公開賽曾擊敗前世界第一名的印尼傳奇男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），不過接下來連續4站賽事都在首輪就止步。

但本周登場的台北羽球公開賽，在我國不少組合都換上新面孔上陣的情況下，合拍已經邁入第4年的江建葦／吳軒毅也把握住機會一路過關斬將挺進到4強後，並在今天以21：17、21：19擊退男雙好手楊博涵與他的新搭檔劉廣珩。

對於面對擅長炒熱加油氣氛的楊博涵，吳軒毅賽後笑稱自己與江建葦彷彿是在客場出賽，不過賽前他們就針對對手做了不少演練，也成功找到牽制對手的方式，最終才能順利取勝。

談到首次晉級冠軍賽，江建葦也坦言相當開心與覺得新鮮，「第一次的冠軍賽，且要面對的都是比我們更好的選手，我們也沒有太多包袱，就是盡力一戰。」

劉廣珩 楊博涵 羽球

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