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台北羽賽／拚第3位地主冠軍 林俊易：以前都看小天學長打

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林俊易擊退好友李佳豪，首闖台北公開賽男單決賽。記者許正宏／攝影
林俊易擊退好友李佳豪，首闖台北公開賽男單決賽。記者許正宏／攝影

我國中生代男單好手李佳豪林俊易，過去兩周連續闖進南韓公開賽與台北公開賽4強賽，且都在4強賽碰頭並各拿下1勝，其中在今天贏球拿下生涯首張台北公開賽男單決賽門票的林俊易就表示，過去他總是在場邊看著學長周天成登場爭冠，很開心自己今年總算能留到最後一天。

僅差一歲的林俊易與李佳豪是我國備受期待的中生代男單好手，兩人除了場上實力相當外，場外也有不錯的私交，不過在近兩周賽事中，兩人卻都在4強賽上演好友間的對決，上周南韓公開賽由李佳豪取勝，本周台北公開賽林俊易則是成功討回顏面。

談到在今天擊敗李佳豪後，在BWF巡迴賽的對戰紀錄上又取得3勝2敗優勢，林俊易直言，由於李佳豪上周對戰贏球，本周壓力一定比他更大，加上昨天又打了3局才勝出，肯定也比較疲憊。

對於明天將首度站上台北公開賽決賽舞台，有機會成為繼陳鋒和周天成後，第三位奪下台北公開賽男單冠軍的地主選手，林俊易也說：「好幾年前我都還是在球場邊看小天學長他們在場上比賽，沒想到有一天我也可以留到最後一天，打一場讓更多人認識我的比賽，這讓我覺得很開心。」

至於李佳豪雖然無緣爭冠，不過過去兩周表現也雙雙刷新個人生涯紀錄，讓他也直言對於個人信心上有很大的提升。

周天成 李佳豪 林俊易

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