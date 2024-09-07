肯亞超馬賽夜晚伴獅吼難入眠 陳彥博遇獅群險腳軟

肯亞230公里超馬賽因行經野生動物保護區，大會還派軍隊維護安全，讓陳彥博印象深刻，他今天分享，曾距獅群不到200公尺，跑過去真的會腳軟，而夜晚還伴隨著獅吼聲，聲音之大讓人睡不著。

台灣極地超馬運動員陳彥博這次征戰非洲肯亞230公里超馬賽，最後一天賽程一度被美國與俄羅斯選手拉開距離，也讓落後的陳彥博背負很大的壓力，心想「完了、完了，已經看不到前面的選手了。」

儘管體力快耗盡，但陳彥博秉著「還沒到終點，比賽都不算結束」信念，他強調，只要還有機會，就不想輕易放棄，為期5天的賽程，以21小時18分鐘完賽奪冠。

由於肯亞超馬賽賽區橫跨野生動物保護區，陳彥博接受中央社訪問時表示，大會賽前特別提醒選手們遇到動物時注意事項，先是不要動、慢慢後退，一旦動物快速逼近時，就卸下身上裝備趕快跑。

陳彥博過去曾赴南非參賽，儘管比賽與野生動物共處並非第一次，但卻是頭一遭遇到這麼多動物，像是斑馬、大象、犀牛。他提到，因賽區無柵欄，為維護選手安全，除了直升機持續在天空盤旋外，陸地也有軍人在旁緊盯，提醒選手與周遭動物之間的距離還多遠。

陳彥博表示，由於賽道沒有路牌，必須要跟隨著大會在地上所做的記號前進，曾行經一大片及腰的芒草區，「看不到腳在哪裡，當時周遭突然傳來很大的聲音，但卻不知道是什麼動物，就像是置身於侏羅紀公園，感覺自己就像是被獵食者。」

與獅群近距離接觸經驗，更讓陳彥博難忘，他透露，有次行經溪流時，看到有持槍軍人在旁邊，要選手靠邊走，當時目測距離獅子不到200公尺，「3頭獅子就看著我們，那時候真的快腳軟。」

除了白天須提防野生動物外，陳彥博透露，其中一天晚上在休息營地還聽到陣陣獅子陣陣吼叫的聲音，因聲音很大，讓人睡不著，「這次比賽真的是讓所有選手驚訝和驚訝。」

在結束肯亞超馬賽後，陳彥博預計先休息數日，將續待肯亞參加長跑訓練營，而今年已經38歲的他透露，正在籌備更大的冒險計畫，希望將自身體能、耐力、生存技巧逐步準備到位。