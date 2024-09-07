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台北羽賽／成功復仇飯友李佳豪 林俊易首闖男單決賽
台北羽球公開賽男單4強今年由我國選手全數包辦，今天首場比賽由「左手重砲」林俊易與李佳豪連續兩周對決，儘管上周在南韓公開賽由李佳豪取勝，不過今天林俊易也成功報了前一周輸球之仇，以21：12、21：19直落二勝出，搶下生涯首張台北公開賽男單決賽門票。
世界排名第14名的林俊易與第24名的李佳豪，平時不僅在球場上競爭，在場外也有不錯私交，甚至平時在國外比賽都還會相約吃飯，不過兩人繼上周南韓公開賽在4強碰頭後，本周又在台北公開賽4強賽交鋒。
儘管上周由李佳豪取勝，將雙方生涯對戰扳成2：2平手，但本周林俊易也展現絕佳狀態，首局就在一路領先的情況下，以21：12率先開胡，第二局前段李佳豪雖然一度保持在領先狀態，但在9：7領先時卻被林俊易打出7：1逆轉攻勢，儘管李佳豪隨後再將比數超前，但林俊易仍是以21：19勝出，搶下生涯首張台北公開賽決賽門票。
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