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台北羽賽／無緣爭冠仍締造最佳 邱品蒨為自己設兩目標

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
邱品蒨期待排名能衝上世界前32名，站上全英公開賽舞台。記者許正宏／攝影
邱品蒨期待排名能衝上世界前32名，站上全英公開賽舞台。記者許正宏／攝影

身為今年唯一站上台北公開賽女單4強賽舞台的邱品蒨，儘管在今天的4強賽中不敵昨天擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），無緣挑戰巡迴賽生涯首冠，不過仍是創造個人在BWF超級300賽的最佳成績，賽後她也透露希望能將排名衝上前32名，放眼全英公開賽會內賽舞台。

25歲的邱品蒨生涯曾3度站上BWF超級100賽四強舞台，不過都未能奪下冠軍，但本周登場的台北羽球公開賽，在我國一姐戴資穎在8強賽意外止步的情況下，邱品蒨也成為唯一晉級到女單4強的地主選手。

而今天碰上昨天擊敗戴資穎的瓦爾達妮，邱品蒨在率先拿下首局的情況下，第二局也一度取得領先，不過最終未能把握機會再下一城，還在第三局被對手擊退，無緣爭冠，但在超級300賽打到4強賽也已經創下個人最佳成績。

我國女單最後希望邱品蒨不敵爆冷擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮，無緣最後決賽。 記者許正宏／攝影
我國女單最後希望邱品蒨不敵爆冷擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮，無緣最後決賽。 記者許正宏／攝影

儘管與生涯首冠僅差2勝，但9月1日才首度進入國家隊進行訓練的邱品蒨賽後也直言已經盡力，並沒有太多遺憾，她也直言在新環境、新教練的指導下，自己目前都還在慢慢吸收，對於能夠在近兩周賽事都至少踏上8強舞台，她也直言最大成長就在於心態上。

對於我國女單在戴資穎退休後，女單會由誰來接下重擔成為近期最火熱話題，這次台北公開賽擊敗過宋碩芸、仁平菜月等好手，目前世界排名第45名的邱品蒨表現也備受期待，而她也為自己設下排名衝上前32名，站上全英公開賽舞台的目標，不過談到接棒，她則笑說：「學姊的手法太漂亮了，這個我真的學不來，而且前面也還有其他學姊，就一步一步來，奧運則是還沒有想過。」

戴資穎 羽球

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