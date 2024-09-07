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台北羽賽／邱品蒨遭瓦爾達妮逆轉 台灣女單無緣爭冠
BWF超級300的台北羽球公開賽今天進入4強賽，我國女單最後希望邱品蒨今天在4強賽出戰昨天爆冷擊敗戴資穎的印尼好手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），儘管率先搶下首局，但最終邱品蒨仍是以21：16、16：21、11：21敗下陣來，無緣爭冠，台灣女單選手也全數遭到淘汰。
世界排名第45名的邱品蒨，是這次台北公開賽我國唯一一位晉級女單4強的選手，並在今天碰上瓦爾達妮，兩人過去曾有過一次交手紀錄，是在今年5月的泰國公開賽，當時由邱品蒨在苦戰3局後逆轉勝出。
雙方今天再度交手依舊打得相當拉鋸，首局前段邱品蒨還一路落後給瓦爾達妮，不過隨著比賽中斷多次的多拍來回後，瓦爾達妮的失誤與判斷錯誤也逐漸增加，最終邱品蒨就在15：15後打出一波6：1攻勢，以21：16收下首局。
不過第二局瓦爾達妮隨即展開反撲，在局中打出一波6：0攻勢拉開差距後以21：16扳平戰局，但第三局不斷在場上奔跑的邱品蒨也出現氣力放盡的狀況，最終以11：21敗下陣來，無緣冠軍賽。
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