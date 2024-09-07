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台北羽賽／楊博軒、胡綾芳擊敗自家人 拚賽史台灣首對混雙冠軍

中央社／ 台北7日電
台北羽球公開賽7日持續在台北小巨蛋進行，台灣混雙組合胡綾芳（左）、楊博軒（右）對上自家人賴柏佑、林筱閔，最終以21比7、21比17，晉級冠軍戰。中央社
台北羽球公開賽7日持續在台北小巨蛋進行，台灣混雙組合胡綾芳（左）、楊博軒（右）對上自家人賴柏佑、林筱閔，最終以21比7、21比17，晉級冠軍戰。中央社

台北羽球公開賽今天舉行的混雙4強，台灣組合楊博軒、胡綾芳，以21比7、21比17擊敗自家人賴柏佑、林筱閔闖進決賽，將挑戰賽史首對台灣組合的混雙冠軍。

台北羽球公開賽從1985年新增混雙項目開始，從沒有過台灣組合拿下冠軍，僅在2005年由印尼轉籍美國的吳俊明，搭檔台灣的程文欣拿過混雙金盃。

世界排名第20的楊博軒、胡綾芳被列為大會第2種子，他們在今天的4強賽，僅用24分鐘輕取對手挺進冠軍戰。

台北羽球公開賽7日持續在台北小巨蛋進行，台灣混雙組合林筱閔（左）、賴柏佑（右）對上自家人胡綾芳、楊博軒，最終以7比21、17比21落敗，無緣冠軍戰。中央社
台北羽球公開賽7日持續在台北小巨蛋進行，台灣混雙組合林筱閔（左）、賴柏佑（右）對上自家人胡綾芳、楊博軒，最終以7比21、17比21落敗，無緣冠軍戰。中央社

胡綾芳在接受中央社訪問時表示，從今年5月的新加坡賽事開始，整體狀況都還不錯，「主要是我自己改變心態，在場上盡量不去想太多，放鬆去打，混雙的女生就是負責做球，我就試著把工作單純化。」

楊博軒提到，自己和李哲輝的男雙打出還不錯的成績後，連帶著在混雙也變得有信心，「小胡（胡綾芳）最近真的打得很好，幾乎都要靠她Carry。」

胡綾芳強調，今年台北羽球公開賽已經達到目標，對於冠軍就是順其自然，「依照我們過往的經歷，只要想越多就會打得越糟糕。」楊博軒、胡綾芳今年在新加坡公開賽、高雄大師賽都闖進決賽，可惜都以亞軍作收。

至於台灣另一組混雙組合、大會頭號種子葉宏蔚李佳馨，今天4強賽開打不到3分鐘，李佳馨在一次落地時左腳踝大扭，儘管硬撐打完首局，最後還是因疼痛難耐選擇退賽。

李佳馨受訪時表示，「這是我第1次在比賽中扭這麼大，原本想說硬撐看看，但想到後面還有2場比賽，還是保險一點比較好。」

李佳馨 羽球 葉宏蔚

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