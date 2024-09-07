台北羽賽／李佳馨開賽就扭傷 靠葉宏蔚撐完首局仍退賽

我國巴黎奧運混雙國手葉宏蔚／李佳馨，今天在台北羽球公開賽混雙4強賽開賽不到3分鐘就發生李佳馨扭傷腳踝的狀況，儘管在葉宏蔚一人苦撐下仍是打完首局並以19：21讓出，但仍是在第二局決定退賽，無緣決賽。

葉宏蔚／李佳馨今年台北公開賽一路過關斬將挺進到4強，並在今天遭遇泰國第四種子組合提拉薩庫爾（Pakkapon Teeraratsakul）／門翁（Phataimas Muenwong），將力拚決賽門票。

巴黎奧運混雙國手葉宏蔚(右)／李佳馨(左)。 記者許正宏／攝影

不過在首局開打後不久，李佳馨就發生腳踝扭傷的狀況，導致首局只能由葉宏蔚一人苦撐，儘管兩人仍是與泰國組合一路拉鋸，但最終仍是以19：21讓出首盤，而李佳馨也在傷勢持續疼痛的情況下，最終選擇退賽。

李佳馨賽後表示，過去自己較少有扭傷的狀況發生，沒想到今天開打後不久就扭傷，儘管在搭檔葉宏蔚一人苦撐下還是打完首局，但最終依舊只能選擇退賽，也是她第一次因扭傷棄賽，而兩人接下來也預計將會參與香港與中國大陸公開賽，但仍將端看李佳馨的傷勢恢復狀況。

巴黎奧運混雙國手葉宏蔚(左)／李佳馨(右)。 記者許正宏／攝影

巴黎奧運混雙國手葉宏蔚／李佳馨。 記者許正宏／攝影

巴黎奧運混雙國手葉宏蔚／李佳馨。 記者許正宏／攝影