台北羽賽／李洋明舉辦告別生涯活動 林郁婷與李智凱都會出席

原計畫在2024年巴黎奧運會後退役的李洋，因為受到廣大球迷的期盼和多方慰留，最終決定將他的職業選手終點「戰」留在台北，而明天他也將在台北公開賽最後一場決賽的頒獎典禮後舉行告別職業選手生涯感恩活動。

李洋表示，原本是把巴黎奧運設定為羽球生涯的最終戰，「但我深深感謝台灣球迷的支持與期待，我想最適合當告別戰的地方，應該是這片培育我的地方。」用台北公開賽來回饋所有支持李洋的球迷，感謝大家對他的支持，能在台灣主場完成職業選手的最後一場國際賽事，是他羽球生涯最有意義的事。

為回饋成千上萬的現場球迷，李洋將於明天台北公開賽最後一場決賽賽事頒獎典禮後舉辦告別職業選手生涯的感恩活動，邀請各階段的教練、一起並肩作戰的搭檔及團隊、一直在身後默默支持的家人好友們及所有喜愛他的球迷粉絲們，一起陪伴李洋在家鄉的賽場上為他的職業選手生涯畫下完美句點。

往後，李洋將轉型為一名副教授級專技人員，至國立體育大學任教，致力於將自己多年的競技經驗與智慧傳承下去，他提到，「感謝羽球讓我得到許多人的關愛與支持，未來我將把我的專業知識與運動熱情投入到教育事業中，期待有更多的選手在國際場上發光發熱，為台灣的體育發展貢獻一份力量，讓世界看到台灣。」

「麟洋配」因巴黎奧運金牌得以保送世界羽球聯盟的年終賽，目前計畫會前往參賽，但年終賽前李洋將不再參加其他國際賽事，並將台北公開賽當作自己的職業選手告別賽，李洋特別將時間留給到場的觀眾，讓到場的觀眾能夠再次回顧李洋精彩的羽球生涯，和大家分享他所有感動及感恩的時刻，留下最溫暖並深刻的印象。

活動流程：(以下為預估時間，實際活動時間將於台北公開賽最後一場決賽頒獎典禮後進行)