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肯亞230公里超馬賽 陳彥博21小時18分摘冠

中央社／ 台北7日電
台灣極地超馬運動員陳彥博征戰非洲肯亞230公里超馬賽，從賽前服用瘧疾藥物而產生不適，到面對地形考驗、對手追趕，歷經5天賽程，儘管疲累仍展現意志力，當地時間6日奪得冠軍。（陳彥博提供）中央社
台灣極地超馬運動員陳彥博征戰非洲肯亞230公里超馬賽，從賽前服用瘧疾藥物而產生不適，到面對地形考驗、對手追趕，歷經5天賽程，儘管疲累仍展現意志力，當地時間6日奪得冠軍。（陳彥博提供）中央社

台灣極地超馬運動員陳彥博征戰非洲肯亞230公里超馬賽，從賽前服用抗瘧疾藥物而產生不適，到面對地形考驗、對手追趕，儘管疲累仍展現強大意志力，以21小時18分鐘完賽奪冠。

今年3月拿下瑞典500公里不休息極地橫越賽跑步分組第2名的陳彥博，8月底飛抵非洲肯亞，備戰自當地時間9月2日登場的超馬分站賽。

肯亞230公里超馬賽為期5天，選手們不僅面臨多變氣候、高海拔與多元地形等考驗，不少路段還得手腳並用攀爬。

非洲肯亞230公里超馬賽在當地時間6日落幕，台灣極地超馬運動員陳彥博以21小時18分鐘完賽，奪得冠軍。（陳彥博提供）中央社
非洲肯亞230公里超馬賽在當地時間6日落幕，台灣極地超馬運動員陳彥博以21小時18分鐘完賽，奪得冠軍。（陳彥博提供）中央社

不僅如此，賽事行經當地野生動物保護區，不少野生動物穿梭其中，選手得保持警覺，面對隨時可能出現的獅子、大象、長頸鹿等動物。

除了環境、氣候因素考驗外，陳彥博出發前還因服用抗瘧疾藥物，導致腸胃不適，甚至夜晚難眠，比賽過程中甚至一度因賽道標記不清而迷路，意外多跑了2公里，諸多挑戰一再考驗的他的體能和意志力。

台灣超馬好手陳彥博（左）5日在「非洲肯亞230公里超馬分站賽」第3站一度迷路，還因此多跑2公里，但仍舊靠著出色體能以些微差距率先回到終點。（陳彥博提供）中央社
台灣超馬好手陳彥博（左）5日在「非洲肯亞230公里超馬分站賽」第3站一度迷路，還因此多跑2公里，但仍舊靠著出色體能以些微差距率先回到終點。（陳彥博提供）中央社

歷經5天賽程，陳彥博透過臉書分享，最後一天賽事出發後，一度被美國與俄羅斯選手拉開，直到最後8公里才追上，並在最終衝刺階段戰勝其他國家好手，以21小時18分鐘奪得冠軍。

俄羅斯選手烏斯秋戈夫（Evgenii Ustiugov）以21小時28分排名第2，至於第3名則由美國選手賴道特（Ken Rideout）22小時47分拿下。

超馬 陳彥博

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