台北羽賽／止步8強 戴資穎：會想念球迷聲音

我國羽球一姊戴資穎生涯最後一次參加台北羽球公開賽，昨天在爆滿球迷前，遭到年僅廿二歲的印尼瓦爾達妮以廿一比十八、十六比廿一、廿二比廿四逆轉，台北賽最後一舞止步於八強。戴資穎賽後透露，其實從第一場比賽開始就做好會輸的準備，未來也肯定會想念球迷的加油聲。

預計年底高掛球拍的戴資穎，今年是最後一次參加台北羽球公開賽。在帶著傷勢上陣的情況下，戴資穎昨天八強賽面對速度快的瓦爾達妮，在首局前段就落後，但靠著精采的控球技巧拿下。

接下來兩局戴資穎與瓦爾達妮展開激烈纏鬥，導致她在移動上更為受限，在第二局遭到扳平後，第三局戴資穎在一度落後七分的情況下，反追分一度拿下賽末點，只可惜最終仍敗陣，賽後場邊球迷熱情地為輸球的戴資穎送上掌聲。

戴資穎賽後表示，從第一場開始就做好會輸球，甚至沒辦法繼續打下去的心理準備，但也因現場球迷加油聲帶給她很大的力量，這也將會是未來高掛球拍後會想念的地方。她表示，「羽球觀看性愈來愈高，會主動願意出去打球的人愈來愈多，代表運動可以讓你出色，不一定只有書讀得好才可以。」