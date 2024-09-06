台北羽賽／拍退兩前5種子 邱品蒨晉4強成女單最後希望

上周闖進南韓羽球公開賽8強賽的我國女單好手邱品蒨，本周台北羽球公開賽再創生涯高峰，在我國一姐戴資穎於8強賽止步的情況下，邱品蒨今天8強賽面對女單第五種子的日本好手仁平菜月，最終以15：21、21：19、21：16逆轉勝出，不僅成為女單4強我國選手最後希望，也拿下生涯首張超級300賽4強門票。

25歲的邱品蒨目前女單世界排名第45名，過去在台北公開賽最佳成績僅有16強的她，今年首輪就擊退第4種子的宋碩芸，今天8強賽她更是接續在戴資穎爆冷淘汰後登場，成為最後一位有機會拚取4強門票的地主女單選手。

面對第5種子的仁平菜月，首局邱品蒨就陷入苦戰，以15：21讓出，不過接下來兩局她重新調整節奏後，連拿兩局逆轉勝出，成為唯一闖進到女單4強賽的我國選手，也改寫個人在台北公開賽與超級300賽的最佳成績。

邱品蒨賽後表示，儘管日前在日本公開賽首輪表現不佳，被加拿大選手李文珊打爆，不過接下來在南韓公開賽與台北公開賽就展現出更好的對抗性，心態也更加放鬆一點，「這次比賽其實沒有為自己設定成績，過程比較重要，自己還算滿意，對抗性和心態算是自己比較有進步的地方。」