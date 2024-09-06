台北羽賽／周天成晉級脫衣慶祝 台灣男單4強全包

儘管我國羽球一姐戴資穎在今天結束生涯最後一次的台北羽球公開賽賽程，加上男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也在昨天落馬，但羽球一哥周天成也扛起重任，在今天登場的4強賽中以21：12、21：14擊退馬來西亞賀首維，讓今年男單4強由台灣選手全數包辦。

曾4度拿下台北公開賽冠軍的周天成，去年卻在男單次輪就敗給林俊易，不過今年他捲土重來後一路過關斬將，連續3輪都拍落前來踢館的國外選手，其中包括今天面對馬來西亞賀首維也以直落二勝出，前3輪賽事一局未丟晉級到4強賽。

在擊退賀首維重返4強舞台後，周天成賽後也一度帶動場邊球迷一同慶祝，甚至一度情緒激動的脫下上衣，讓因為戴資穎輸球後一度陷入低迷氣氛的小巨蛋，氣氛又為之熱絡。

談到比賽後段的激情演出，周天成說：「今天那麼多人來看，就覺得要給他們一個很好回憶，剛剛雖然小戴沒有獲勝，但她已經贏了，很多人來支持她，她也表現出最好的一面。我必須要延續這個精神，最後幾分希望大家跟我一起吶喊，為台灣的心一起去奮戰。」

而周天成晉級後也讓台灣男單選手確定包辦今年4強，其中李佳豪將與林俊易連續兩站在4強賽碰頭，周天成則將與今天擊敗王子維的戚又仁爭奪決賽門票。

談到接下來兩場都將面臨學弟的挑戰，周天成也直言，這除了是競賽也將會是傳承，「對手都是自己學弟，大家一定會幫我加油也會幫學弟加油，是比賽也是傳承，把最好表現打出來，不管誰的歡呼聲比較大都沒關係，榮耀都歸給上帝，把自己做好。」