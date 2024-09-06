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排球／首屆U17女排世錦賽 中華女排國家代表隊奪第4名佳績

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中華女排國家代表隊勇奪首屆 U17 女子排球世界錦標賽第4名佳績，寫下空前最佳紀錄。記者郭韋綺／翻攝
中華女排國家代表隊勇奪首屆 U17 女子排球世界錦標賽第4名佳績，寫下空前最佳紀錄。記者郭韋綺／翻攝

中華女排國家代表隊勇奪首屆 U17 女子排球世界錦標賽第4名佳績，寫下空前最佳紀錄，其中自由球員李莙妮僅155公分「人小志氣高」，面對世界頂尖球員毫不畏懼，屢屢飛身驚險救球；高雄市教育局今天前往中山工商嘉勉李莙妮及球隊，市長陳其邁也將接見球隊公開表揚。

首屆 U17 女子排球世界錦標賽在秘魯舉行，中華國家代表隊在8強戰打敗強敵巴西挺進4強即寫下台灣排球新紀錄，爭奪第3名時惜敗義大利。

李莙妮身高僅155公分，是陣中最矮球員，跟其他世界歐美球員相較，更如天龍與地虎之差，但她血液裡流著原住民不認輸的天性和樂觀，扮演球隊「開心果」角色，逗樂球員，緩和緊張情緒，重整旗鼓再戰。

「拚就對了，接好每一顆球！」來自屏東新園國中的李莙妮是魯凱族，目前就讀觀光科二年級，人雖不高但膽子特大，在學校經常也與球員們有趣的互動，常常令旁人側目，而李莙妮在場上猶如拚命三郎，很多必死球都被她救活，讓其他球隊都不敢小看。

李莙妮的阿公是傳教士，小時候就引用一些典故啟發她，也指導做人的處事道理，她也最聽阿公的話，並引用在日常生活與球場上，與球員、教練相處融洽，尤其愛搞笑更是深受歡迎，人緣特佳。

中山工商女排李東儒教練稱讚李莙妮在球場上扮演帶動氣氛的角色，常用聲音帶動，凝聚團隊士氣，個人判斷力佳、機動性強，防守很流暢，是位很稱職的自由球員。

高雄市教育局副局長吳文靜上午到中山工商了解訓練情況，她大讚中山工商女排戰績優異，代表高雄市在全中運屢獲金牌，這次李莙妮能在U17 女排世錦賽為國爭光，高雄與有榮焉，市長陳其邁將擇期接見球隊嘉勉。

自由球員李莙妮面對世界頂尖球員毫不畏懼，很多必死球都被她救活，讓其他球隊都不敢小看。記者郭韋綺／翻攝
自由球員李莙妮面對世界頂尖球員毫不畏懼，很多必死球都被她救活，讓其他球隊都不敢小看。記者郭韋綺／翻攝

U17 排球 自由球員

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