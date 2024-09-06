卓榮泰拜訪桌球好手莊智淵 被問到桌球運動欠缺經費這樣說

被譽為「桌球教父」莊智淵自巴黎奧運歸來，曾說希望再培育更多桌球選手，球館營運苦缺經費，行政院長卓榮泰今天下午參訪智淵乒乓運動館表示，「精神靠智淵，經費靠大家」；國民黨立委柯志恩補了一句「靠行政院才對」。

莊智淵受訪時表示，每個球員對未來目標不同，就是盡可能以他自己的經驗分享怎麼達成目標，剛剛其他長官也在探詢具潛力的選手，球館有不少突出選手，期許未來4年後看到這些球員出賽，不過他欲言又止，吐出「或許5年後再看到我，就表示我再出來」。

被問到球員制服只印了智淵球館，是否沒有其他贊助商？莊智淵說，培育球員過程確實需要企業贊助，自己是桌球人，當然盼期所有企業都來支持這項運動，桌球是可以在國際爭取到好成績的運動，希望全民給予支持。

媒體追問是否還有自掏腰包？他表示，國家代表還是會由國家支持，但剛起步選手培育經費確實是比較欠缺的，須達到一定成績，才能獲得合作金庫認養。