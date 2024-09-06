快訊

應曉薇涉收4740萬賄款遭押8天提抗告 高院今晚駁回確定

第一人！周杰倫宣布台北大巨蛋開唱 時間點曝光

喬治亞州高中槍擊案：槍手父親被控二級謀殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台北賽最後一舞止步8強 戴資穎：第1場就覺得要輸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影

我國羽球一姊戴資穎生涯最後一次參加台北羽球公開賽，卻在今天的8強賽不敵印尼選手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）後止步，賽後戴資穎也表示，其實從第一場比賽就做好會輸和可能無法繼續打下去的準備，未來她也肯定會想念球迷對於她的支持。

戴資穎今天與生涯首度交手的印尼選手瓦爾達妮苦戰3局後遭到逆轉，生涯最後一次台北羽球公開賽止步於8強，她賽後表示，在昨天得知對手為速度快的瓦爾達妮後，就知道今天在跑動上會更加頻繁與困難，加上在顧慮傷勢的情況下，確實無法打得那麼隨心所欲，導致第三局開始失誤變得較多。

不過戴資穎也強調，從第一場比賽開始就已經做好會輸以及可能無法繼續打下去的準備，但也因為現場球迷的加油聲帶給她很大的力量，這也將會是她未來高掛球拍後肯定會想念的地方，「這一定會想念的，大家在比賽上給我的加油都想得滿有特色的，都跟我名字有關係，在場上聽到會想笑一下，但還是要專注在場上。」

談到從2009年首度參加台北羽球公開賽至今，台灣羽球在她帶動下變得更加蓬勃發展，戴資穎也直言相當欣慰，「羽球觀看性愈來愈高，會主動願意出去打球的人愈來愈多，聽說現在場地很難訂到，我覺得這滿好的。很多人跟我說因為我開始打球，或是小孩因為我開始打球，或是加入校隊和訓練，我覺得滿好的。這代表運動可以讓你有很出色的地方，不一定只有書讀得好才可以。」

戴資穎在輸球後不忘感謝場邊球迷的支持。記者余承翰／攝影
戴資穎在輸球後不忘感謝場邊球迷的支持。記者余承翰／攝影

戴資穎 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

台北羽賽／碰戴資穎退役戰 149小精靈落淚：感謝有她鼓勵我們

台北羽賽／內戰拍下學妹 戴資穎奪跨季22連勝闖8強

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

相關新聞

影／台北賽最後一舞止步8強 戴資穎：第1場就覺得要輸

我國羽球一姊戴資穎生涯最後一次參加台北羽球公開賽，卻在今天的8強賽不敵印尼選手瓦爾達妮（Putri Kusuma War...

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

將最後一次參加台北羽球公開賽的我國羽球一姊戴資穎，今天在女單8強賽遭遇世界排名第34名的印尼選手瓦爾達妮（Putri K...

台北羽賽／周天成晉級脫衣慶祝 台灣男單4強全包

儘管我國羽球一姐戴資穎在今天結束生涯最後一次的台北羽球公開賽賽程，加上男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也在昨天落馬，但羽球一哥...

台北羽賽／李佳馨、葉宏蔚連2年晉4 拚純本土混雙首冠

BWF超級300的台北羽球公開賽今天進入8強賽程，其中我國奧運混雙組合李佳馨／葉宏蔚，今天遭遇同樣來自中租球團的林秉緯／...

台北羽賽／拍退兩前5種子 邱品蒨晉4強成女單最後希望

上周闖進南韓羽球公開賽8強賽的我國女單好手邱品蒨，本周台北羽球公開賽再創生涯高峰，在我國一姐戴資穎於8強賽止步的情況下，...

卓榮泰拜訪桌球好手莊智淵 被問到桌球運動欠缺經費這樣說

被譽為「桌球教父」莊智淵自巴黎奧運歸來，曾說希望再培育更多桌球選手，球館營運苦缺經費，行政院長卓榮泰今天下午參訪智淵乒乓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。