影／台北賽最後一舞止步8強 戴資穎：第1場就覺得要輸

我國羽球一姊戴資穎生涯最後一次參加台北羽球公開賽，卻在今天的8強賽不敵印尼選手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）後止步，賽後戴資穎也表示，其實從第一場比賽就做好會輸和可能無法繼續打下去的準備，未來她也肯定會想念球迷對於她的支持。

戴資穎今天與生涯首度交手的印尼選手瓦爾達妮苦戰3局後遭到逆轉，生涯最後一次台北羽球公開賽止步於8強，她賽後表示，在昨天得知對手為速度快的瓦爾達妮後，就知道今天在跑動上會更加頻繁與困難，加上在顧慮傷勢的情況下，確實無法打得那麼隨心所欲，導致第三局開始失誤變得較多。

不過戴資穎也強調，從第一場比賽開始就已經做好會輸以及可能無法繼續打下去的準備，但也因為現場球迷的加油聲帶給她很大的力量，這也將會是她未來高掛球拍後肯定會想念的地方，「這一定會想念的，大家在比賽上給我的加油都想得滿有特色的，都跟我名字有關係，在場上聽到會想笑一下，但還是要專注在場上。」