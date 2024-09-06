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台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

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台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影

將最後一次參加台北羽球公開賽的我國羽球一姊戴資穎，今天在女單8強賽遭遇世界排名第34名的印尼選手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），最終以21：18、16：21、22：24敗下陣來，台北公開賽最後一舞止步於8強。

預計在今年高掛球拍的戴資穎，今年台北羽球公開賽將是她最後一次參賽，希望能回饋一路支持她的台灣球迷，在前兩輪賽事皆以直落二勝出後，今天戴資穎則是碰上第7種子的印尼選手瓦爾達妮，也是雙方首度在BWF巡迴賽碰頭。

戴資穎在首局就陷入苦戰，數次落入落後局面，不過在14：15落後時，戴資穎拉出一波6：1攻勢率先取得局點，儘管遭到瓦爾達妮連續化解2個局點，但仍是以21：18有驚無險的先下一城。

第二局瓦爾達妮再度發動攻勢，取得5：0大幅領先，在該局一路落後的情況下，戴資穎儘管一度追到僅剩2分差距，但仍是以16：21遭到對手扳平。

第三局戴資穎在開賽被對手打出4：0攻勢後也一路落後給瓦爾達妮，最多落後到7分之差，儘管狀態明顯受到傷勢影響，但她仍是持續追分，一度反打出一波7：1攻勢追到1分差，並追到18：18平手，讓小巨蛋氣氛為之沸騰。

關鍵時刻戴資穎連續出現吊球與殺球失誤，讓瓦爾達妮取得賽末點，但第一個賽末點戴資穎以一記壓線殺球先化解，又讓對手回擊出界追到20：20平手，而瓦爾達妮隨後也發生失誤，讓戴資穎取得賽末點，不過下一球雙方多拍來回後，戴資穎回擊出界再度戰成平手，但最終瓦爾達妮仍是以24：22勝出，儘管戴資穎無緣爭取個人第6冠，但賽後仍是獲得全場球迷的熱烈支持。

戴資穎在今天輸球後，也中斷個人跨5季22連勝，她前一次在台北公開賽輸球已經必須追溯到2015年的4強賽不敵前中國大陸球后李雪芮。

戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影
戴資穎中斷在台北羽球公開賽的跨季22連勝，無緣挑戰第6冠。記者余承翰／攝影

戴資穎 羽球

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